Block de Notas 121: Premios agridulces

Con motivo del Rodeo Saltillo o Rodeo Coahuila, hice preguntas a empresarios, políticos, actores sociales y, claro, a simples, pero grandes ciudadanos. Todo mundo me respondió, pero hubo una respuesta matona de a madre. Fue la del mismísimo superchef de sabor huracanado, Juan Ramón Cárdenas. Me dio un mensaje corto: “Sin duda, el Rodeo Saltillo es la moderna Feria de Aguascalientes, pero esto, norteño y mejorado. Y sí, la gente contenta, conviviendo, hablando el mismo idioma”. Le creo al chef, quien ha cocinado en todo el mundo.

Visión política más sello empresarial. ¿Cuál es el resultado? Sin duda, hoy luce y sobrado, el “Cowboy Urbano”: el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. A su visión del ajedrez político local, estatal y nacional le ha agregado un plus: rentabilidad. En castellano, marmaja o, como decimos en Chiapas, “billullo”, billete, “mosca”... lana, pues. Es decir, en mi mejor francés: Manolo no regala dinero como los de Morena , no; él hace multiplicar los panes y la levadura, y sí, a todo mundo le toca.

Avanzamos: no hace falta poner aquí la numeralia ni las cifras de pesos y centavos, no. Lo verdaderamente necesario es abordar la cohesión social. Se habló el mismo idioma: de lo norteño y lo texano (es decir, somos el mismo territorio, el terruño). Hablar de algo sincero: de nosotros mismos. Un éxito el rodeo. Como dijo Juan Ramón Cárdenas, es la modernidad de la Feria de Aguascalientes.

Agridulce. Los premios son eso: agridulces. Ni buenos ni malos. Sencillamente, lo aceptado; lo políticamente correcto, pues. Y siempre han estado desprestigiados. Vueltas de la vida, vueltas de la fortuna: Anne Carson estuvo en Saltillo y en Monterrey leyendo su poesía ante un auditorio de burócratas adocenados, porque los obligaron a ir. No llenaban las sillas, pocas, por cierto. Hoy es Nobel y todo mundo se jacta en el pueblo de haber estado con ella. ¿Y quién la ha leído?

Anne Carson es políticamente correcta, como lo es Isabel Allende para recibir el Premio Planeta de novela. Voy de acuerdo. ¿Pero dónde queda la creación literaria, dónde la poesía, dónde la estética? Espere aquí mi ensayo matón al respecto. Carson viste como hombre, usa sacos largos como varón y es políticamente correcta/correcto. Uno de sus traductores, un gran poeta, Jorge Esquinca, la tiene abrazada amorosamente de su brazo, mientras ella, displicentemente, mira al vacío. Eso es la “poesía” de ella: vacía. Espere aquí, insisto, mi texto.

Y todo lo anterior a nadie le importa, seamos francos. Pero tiene que ver con todo. Justo cuando se declaraba el fallo del Premio Nobel de Literatura, ya desprestigiado hasta el hartazgo, la actriz Gillian Anderson (sí, la de los “Expedientes Secretos X”) se declaró “pansexual”. Voy a usar mi mejor italiano: ¿Y qué jodidos es eso? Vaya usted a saber, estimado lector, pero ella tiene que ver con todas, con todos y con “todes”. ¡Puf! Le digo, es lo políticamente correcto, y se premia.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: Se lo dije con tiempo en este generoso espacio de VANGUARDIA: eso de los corridos tumbados, la fama efímera de las redes sociales y el oropel, el cual arropa a ídolos de pies de barro, más temprano que tarde, revienta. Se lo conté así en columna pretérita: “Las redes arden. Hay un tipejo llamado Natanael Cano, tiene 25 años y es millonario por cantar... ¡basura! ¿A usted le gusta? Lo respeto. Es eso llamado corridos tumbados. Le compuso una pinche canción de puras mamadas de superación (lo que eso signifique hoy) al hígado de Cristiano Ronaldo, jugador de soccer, quien jamás ganó un Mundial debido a su ego cósmico”.

Nota 2: Lea lo siguiente de un corrido tumbado: “Me encanta cuando bellaquea./ Quiere que la toque, pero sabes ti / que esta noche estás para mí. / Ven, trépate encima de mí, manda la ubi, paso por ti. / .../ Como perros pegaos, besos y par de tragos... / Ella fuma, ella toma... / Está buena y de cara bonita./ Le pones música y solita se excita.../ Pero tú, mamá, ¿sabes?, me mamas...”. Es Daniel Donlucas. ¿Lo nota? Las morras son calientes, bellaquean, pistean, se drogan, se excitan solitas... es decir, son un objeto, nada más. Son perras, no seres humanos.