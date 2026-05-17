Block de notas (98): Campañas, sin pena ni gloria

Es decir, el espacio siempre aprieta y es difícil compactar tantas ideas, pero bueno, aquí voy con respecto a las apostillas de mi estimado lector. Ustedes, y siempre, son más inteligentes y diestros a su servidor. Al jurar como Presidente (el número 47), el republicano leyó una pieza de oratoria fenomenal de 29 minutos de duración el pasado 20 de enero de 2025. Apenas en sus primeros párrafos dejó tres ideas incendiarias, las cuales calaron hondo en el ser e identidad de los norteamericanos: soberanía, seguridad y justicia. Textual dijo: “América será pronto más grande, más fuerte y mucho más excepcional que nunca”.

Sólo puedo iniciar estas letras de la siguiente forma: gracias por todos sus comentarios y apostillas. Gracias por leerme. Hartos comentarios me llegaron del texto del pasado lunes, el “Block de Notas 97”. Un atento lector como usted, el cual me favorece con su atención, me puntualizó algunas omisiones en mi ensayo al glosar el discurso de toma de protesta de Donald Trump . Es correcto lo que me dijo.

Líneas después haría eco y planearía –o plantaría– su idea de acabar con los cárteles de la droga y criminales, es decir, estar presente en México, lo cual no son palabras, sino hechos al día de hoy. Mi lector me dice que omití lo siguiente: sí, Trump dijo que el Golfo de México es el “Golfo de América”. Sin duda, América es para ellos, para los norteamericanos; sólo ellos son americanos. Y una idea, la cual acabó de un sólo plumazo: los excesos de esa estupidez llamada falsamente “filosofía woke”. Dijo a mitad de su discurso: “A partir de hoy, será política oficial del gobierno de los Estados Unidos que sólo existen dos géneros: masculino y femenino”. Sin palabras.

Lea lo siguiente de un diario de la localidad con respecto a un evento deportivo a realizarse el próximo 28 de junio en la ciudad: “El colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo celebrará, en el marco del Mes Pride, la primera edición de la carrera 3 y 5k Creciendo Libres, Amando con orgullo... La convocatoria está abierta al público en general, con categorías femenil, varonil, no binarias y familias diversas”. Caray, otra vez sin palabras. Mientras México se desangra, las “drags” van a tomar las calles para exhibirse. ¡Puf! Lo dijo Trump: hay sólo dos géneros, se nace masculino o femenino. Lo demás es pegarle a la mamada. Utilicé mi mejor lenguaje francés.

Nota 1: Y todo tiene que ver con todo: en días pasados vino a la Ciudad de México un grupo musical de Corea del Sur, ¿hombres, mujeres, binarios, creados en computadora, neoentes? Los famosos BTS, los cuales sirvieron políticamente a la Presidenta de la Ciudad de México (solamente allí la quieren, mientras el país arde), Claudia Sheinbaum. Insisto, ¿son hombres o mujeres? Si se visten de hombres, se ven como varones. Si se visten de mujer, pasan por varonas. Y esto y no otra cosa es el mundo hoy en día, y es un gran distractor de lo esencial.

ESQUINA-BAJAN

Nota 2: Las campañas para diputados locales transcurren sin pena ni gloria. Es decir, los “opositores” al partido en el poder no quieren ni pueden ganar. Y sucede una cosa curiosa, por decir lo menos: hay tres escenarios donde se lucha alternadamente. En el mundillo virtual, en el mundo de los medios de comunicación serios y ordenados, y en el real. En el primer escenario y mediante artilugios cibernéticos, todo mundo se dice ganador. En el segundo escenario, los medios de comunicación siguen marcando agenda con los reportajes y comentarios de fondo. Y en el tercer escenario, el que de verdad importa, la percepción es brutal: el PRI gana 15 de 16 de los distritos electorales en disputa.

Nota 3: ¿Sabe usted quién es el principal enemigo del PRI? El PRI. Es decir, hartos lectores se han comunicado para quejarse de la ¿imposición, regalo, solución? de la candidata a diputada por el distrito 14, Marimar Arroyo. Hablan de una especie de “arribismo”, mientras ellos, los involucrados, tienen años de militancia, trabajo de calle y de base, y fidelidad al partido. Les creo. En el distrito electoral 12, con sede en Ramos Arizpe, el alto y garboso candidato José María Morales, “Chema” Morales, cabalga a la victoria con una campaña inteligente y de altura. En sus filas cuenta con un gran colaborador, el politólogo Osvaldo Aguilar Villarreal.