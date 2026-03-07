Cambios en el mapa exportador

A manera de contexto, y de acuerdo con información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en 2025 las exportaciones de México a ese país ascendieron a 534 mil 874 millones de dólares, mientras nuestras importaciones sumaron 338 mil 126 millones de dólares, lo que arroja un superávit de 196 mil 748 millones de dólares; bueno para nosotros, pero que pondrá de mal humor a Trump en las vísperas de la negociación del T-MEC. Por cierto, la “izquierda” mexicana en el poder, que se opuso al acuerdo comercial, ahora hace lo imposible por conservarlo. ¿Son conservadores?

La suma de exportaciones e importaciones efectuadas con el país del norte representa el 49% del PIB de la economía mexicana, mientras que para la estadounidense es del 2.8%; sin duda, una profunda asimetría que muestra la enorme dependencia que tenemos ante nuestros vecinos. Algunos analistas señalan que, gracias a las exportaciones a Estados Unidos, nuestra economía evitó la recesión. Un dato interesante: las exportaciones de manufacturas de México superan en valor a todas las del resto de América Latina en su conjunto.

Según el INEGI y el IMCO, los siguientes seis estados concentraron el año pasado el 60% de las exportaciones. Estas entidades son: Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato. Dicho grupo genera la mayor parte de las divisas del comercio exterior; es el nuevo cuerno de la abundancia. Este es el panorama general; sin embargo, al profundizar un poco se observan cambios interesantes en los sectores exportadores líderes, destacando las ventas al mercado del norte en los siguientes: electrónica, electrodomésticos, aeroespacial y dispositivos médicos; en contraste, hubo una caída en el sector automotriz del 4.2%, todo esto en 2025. Veamos cada uno de ellos.

Electrónica: Se estima el valor exportado en 2025 en 177 mil 500 millones de dólares, registrando un incremento del 35%, cifra espectacular, pues representa el 33% del total exportado por México. En este sector destacan: laptops, servidores, componentes de hardware, smartphones y chips, entre otros. Estados líderes: Baja California, Chihuahua y Jalisco.

Electrodomésticos: Reportó un crecimiento moderado, figurando en el sector Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Aeroespacial: Mantuvo un crecimiento estable, con Querétaro, Baja California y Chihuahua a la cabeza.

Dispositivos médicos: Destacan Baja California, Chihuahua y Tamaulipas: catéteres, stents, prótesis, equipos de rayos X, etc.

Automotriz: Se encuentran a la vanguardia Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Chihuahua y San Luis Potosí.

La información del año 2025 muestra un desplazamiento del núcleo más dinámico del sector exportador hacia los estados de Baja California y Chihuahua; es decir, al oeste de nuestra frontera norte, con un rezago relativo de los estados norteños del este, hacia el Golfo de México. Como dice el dicho, una golondrina no hace verano, por lo que hay que ver si los datos del año pasado son un fenómeno coyuntural o si se trata de una tendencia a largo plazo, en cuyo caso se tendría que revisar nuestra estrategia de crecimiento y de atracción de inversiones.

El segundo escenario es preocupante para Coahuila, debido a la gran dependencia de sus exportaciones en la rama automotriz, en la que todavía somos líderes nacionales. Para nuestra entidad, el tema se complica por los aranceles del 50% al acero y al aluminio en el mercado estadounidense; el primero por las implicaciones que tiene para AHMSA y el segundo, debido a que la planta cervecera de Nava utiliza envases de este material.

¿Llegó a su clímax el cluster automotriz del sureste en Coahuila? ¿Habrá un relevo con nuevos productos y/o servicios?