Cantarle al abuelo

La música es el único arte autónomo. La plástica, la literatura, la danza, la arquitectura... copian la naturaleza, la representan simbólicamente con propósitos muy específicos y válidos, desde luego. La música se inventa a sí misma, crea sus propias leyes, sus propias estructuras, con sus propios componentes: ritmo, armonía, melodía. El ritmo es la sucesión regular de sonidos: rápido, lento, medio... La armonía es la combinación acorde de sonidos simultáneos, gratos al oído. La melodía es una sucesión organizada de sonidos de diferentes alturas, es lo tarareable y recordable de una obra musical, porque en ella está contenida lo esencial en la música, lo que transmite ideas y emociones. Si la música es la más abstracta de las artes, se entenderá que su fin no sea relatar historias, como la literatura; o representar escenas, como el teatro o la plástica. De hecho, la música no busca un propósito porque la música es su propio propósito, su propio fin. Dijo el director de orquesta Leonard Bernstein, famoso por sus conciertos didácticos en Nueva York: “No importan las historias que te cuenten sobre el significado de la música, olvídalas. Las historias no son lo que significa la música. La música nunca trata sobre cosas. La música simplemente es. Es un montón de hermosas notas y sonidos tan bien combinados que nos produce placer escucharlos.”

¿Entonces cómo acercarnos a esa arte que no representa ni cuenta? ¿O de plano la música es inaccesible? Para algunas personas sí: para los amúsicos, (trastorno neurológico que afecta la capacidad de percibir y procesar la música). Este padecimiento ha afectado a más personalidades de las que creemos, por ejemplo, Sigmund Freud, Maurice Ravel, quien hacia los 57 años perdió la capacidad para escribir en una partitura la música que pensaba; o el Che Guevara.

Al hablar de que es inaccesible, tómese en el sentido intelectual de su análisis y comprensión técnica, mas no en el sentido emocional, en tanto que la música activa el lóbulo temporal, responsable del procesamiento de los sonidos y la música; activa la amígdala, glándula relacionada con las emociones; afecta al hipocampo, clave en la memoria de largo plazo y la consolidación de recuerdos, lo que explica que las personas con padecimiento de Alzheimer recuerden y se emocionen con la música aunque sean incapaces de reconocer a su propio hijo.

Ahora que la medicina está alargando la vida física al alto y sufriente costo de la decrepitud mental, cada vez son más las personas con Alzheimer o demencia senil. La música es uno de los remedios que el arte propone ante el incremento de estos males. De acuerdo con el artículo “Música y demencia”, de Balakrishnan, Browne, y otros, publicado por DovePress: “Algunos estudios que incluyen música y fisioterapia han demostrado beneficios cognitivos moderados de la musicoterapia en la demencia.” Cantar, interpretar algún instrumento, o tararear resultará benéfico para las personas con estos padecimientos. Aunque existen protocolos desarrollados por la geriatría y la neurología, cuyos costos no siempre están a nuestro alcance, los familiares de personas con estos padecimientos, o sus cuidadores, pueden apelar a rutinas sencillas. Algunas de éstas pueden ser palmear, mover las piernas o los pies rítmicamente, ofrecerles instrumentos sencillos, como panderetas, o silbatos. “La música en vivo —continúa diciendo Balakrishnan y colegas—, puede ser más beneficiosa que la música pregrabada.”, por eso es importante invitar al abuelo a cantar, o cantarle, que ponerle música en el gadget. El neurólogo Oliver Sack, en su libro Musicofilia, dice “...la terapia musical es posible porque la percepción musical, la sensibilidad, la emoción y la memoria musicales pueden sobrevivir mucho después de que otras formas de memoria hayan desaparecido.”

Vamos a investigar cuál era la música de moda cuando el abuelo era joven, y a cantarla para él, sin importar que no identifique ritmo, armonía o melodía. Simplemente cantarle amorosamente. Se lo merece.