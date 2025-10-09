Cantos cantineros

Les platico? Arre!

El presidente de TV Azteca, Elektra y otras empresas, exigió una disculpa pública al senador del PT, quien voló en un avión privado desde el aeropuerto de Toluca hacia varias ciudades del norte de Coahuila.

“Es falso que yo le haya prestado el avión”, dijo categóricamente.

Salinas Pliego acusa a Fernández Noroña de robar dinero de los mexicanos para darse lujos como ese.

“Es tan descarado que se burla de todos nosotros”, expresó.

“No se le acerquen, para que no sufran su mal aliento”, dijo, al responder a las declaraciones del senador petista, que asegura haber volado en un avión que le prestó Salinas Pliego.

La renta del lujoso avión de negocios, modelo Socata TBM 850, se cotiza en 2,000 dólares por hora:

La aeronave reportó una bitácora de 7 horas, lo cual generó un costo de $257,000.

Fernández Noroña viajó acompañado por Shamir Fernández, exdiputado federal, y Pilar de Aguinaga, suplente de la senadora Cecilia Guadiana.

El sueldo mensual del senador es de $126,800.

“Fernández Noroña es un pobre corrupto enloquecido por unos cuantos pesos, y todavía presume representar al pueblo”, expresó Salinas Pliego.

“ESPERO UNA DISCULPA PÚBLICA POR INVOLUCRARME EN SUS ACTO DE CORRUPCIÓN, O LAS PRUEBAS DE QUE LE PAGUE EL JET PRIVADO, COMO EL CORRUPTO ASEGURA A LA LIGERA”.

OTRAS DE FERNÁNDEZ NOROÑA:

A principios de año viajó en categoría Business a Francia para asistir a las Conferencias Europeas de Presidentes de Parlamentos, lo que generó críticas en redes sociales.

En agosto surgieron cuestionamientos sobre la adquisición de una casa en Tepoztlán, Morelos, valorada en 12 millones de pesos.

Ejidatarios del lugar denunciaron que la compra fue irregular.

CAJÓN DESASTRE:

- Mañana le seguimos con este tema.