‘Están muy equivocados’: Sheinbaum niega ‘órdenes’ de AMLO y acusa ataques machistas

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/ 18 marzo 2026
    ‘Están muy equivocados’: Sheinbaum niega ‘órdenes’ de AMLO y acusa ataques machistas
    La mandataria sostuvo que cada uno tiene un estilo y diferencias en ciertos temas. ESPECIAL
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La mandataria afirmó que comparten proyecto, reconoció diferencias de estilo y sostuvo que también hay un componente ‘machista’ en acusaciones

CDMX.- Ante las acusaciones de la oposición de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sigue gobernando, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esos señalamientos buscan que rompa con el exmandatario, algo que —dijo— no ocurrirá porque forman parte del mismo movimiento.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que cada uno tiene un estilo y diferencias en ciertos temas, pero que en esencia se mantiene el mismo proyecto político.

https://vanguardia.com.mx/noticias/le-moveran-comas-y-palabras-al-plan-b-impediran-que-sheinbaum-llame-a-votar-en-revocacion-CM19621993

“Hay dos objetivo: es esta idea de que López Obrador sigue gobernando, porque así hay que decirlo, eso es lo que implica, como si me hablara todos los días por teléfono desde Palenque para decirme qué tengo que hacer”, expresó.

Sheinbaum agregó que, a su juicio, el propósito de esa narrativa es que ella se deslinde del gobierno anterior. “Lo primero tiene el objetivo de que rompamos con López Obrador de que yo diga No, no, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior´,una cosa fue del 2018 al 2024 y otra del 24 al 30´. Nada que ver, pero eso no es cierto, porque somos parte de un proyecto (...) quieren que rompa, ya lo he dicho muchas veces, no vamos a romper porque porque somos parte de un proyecto. Yo crecí en ese proyecto y tengo mis convicciones”.

https://vanguardia.com.mx/informacion/el-comes-y-te-vas-de-vicente-fox-cumplira-24-anos-DM19621705

La Presidenta señaló que existe un segundo componente en esas acusaciones y lo calificó como “machista”, al considerar que se cuestiona la capacidad de las mujeres para tomar decisiones propias.

“El otro objetivo, pues sí es muy machista, vamos a decirlo así, de que las mujeres no tenemos libre albedrío, que las mujeres dependemos de otros, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesariamente hay un hombre atrás de nosotros que nos está diciendo qué hacer”, declaró.

La mandataria insistió en que esa interpretación no corresponde con su forma de ejercer el gobierno y afirmó que la ciudadanía puede distinguirlo. “También tiene esa concepción, pero están muy equivocados. Pero eso lo sabe la gente, la verdad”, dijo.

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