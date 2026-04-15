Canasta básica: por las nubes y más allá

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Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 15 abril 2026
    Canasta básica: por las nubes y más allá
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Durante el mes de abril, la canasta básica alimentaria en México ha registrado incrementos significativos, superando la tasa de inflación general. Mientras la inflación anual en marzo se ubicó en 4.59 por ciento, el costo de la canasta alimentaria creció un 8.1 por ciento en zonas urbanas y un 7.6 por ciento en rurales.

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