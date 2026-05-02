Palenque respalda a López Obrador y Sheinbaum lo saluda en gira; reportan fallas de señal

PALENQUE, CHIS.- Pobladores de Palenque, Chiapas, expresaron respaldo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien reside en esa localidad tras su retiro, y señalaron que su administración llevó “desarrollo” al municipio, de acuerdo con testimonios recabados en la zona. Comerciantes y vecinos describieron que desde temprano se escuchan guacamayas, abren negocios y se registra calor que, dijeron, podría alcanzar hasta 40 grados por la tarde, en una jornada marcada por el movimiento en calles cercanas a la zona donde vive el exmandatario.

Habitantes agradecieron a López Obrador por obras que atribuyeron a su gobierno, como una universidad, y mencionaron que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visita Palenque “se cae la señal” de telefonía e internet, según relataron. Personas que trabajan alrededor de la quinta conocida como “La Chingada”, donde vive el expresidente, se mostraron reservadas y evitaron hablar públicamente sobre “el licenciado”, como lo llaman en el lugar.

Una lona con la imagen de la excandidata Xóchitl Gálvez permanecía colgada en una casa a unos metros del punto donde reside López Obrador, en la avenida Palenque–Pakalná, a casi dos años de las elecciones presidenciales de 2024, según se observó en el recorrido. Claudia Sheinbaum mantuvo una gira por Palenque desde el viernes, en la que inauguró el Ecoparque “La Ceiba” y supervisó la conexión del Tren Maya con el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, como parte de las actividades programadas en la región.

Sheinbaum mencionó a López Obrador en uno de sus discursos y pidió un aplauso. “En 2018 llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto vive en Palenque, no sé si ande en Palenque pero vamos a mandarle un aplauso para que nos escuche”, expresó. La Presidenta rechazó que en su gira de viernes y sábado fuera a reunirse con el expresidente, mientras en los alrededores de “La Chingada” se observaron arreglos y obras con maquinaria, sin que se apreciara un dispositivo de seguridad especial; para este sábado 2 de mayo, Sheinbaum tiene programado el anuncio de becas para estudiantes de licenciatura.

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