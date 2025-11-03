Carlos Manzo y la promesa de la Presidenta

CARTONES / lunes, noviembre 03, 2025 - 11:00
    Carlos Manzo y la promesa de la Presidenta
Tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió lo de siempre: investigar hasta las últimas consecuencias y que el crimen no quedará impune.

