Sheinbaum lamenta asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; contaba con protección, señala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó a través de un mensaje en redes sociales el asesinato del alcalde de Uruapa, Michoacán, Carlos Manzo, la noche del sábado 1 de noviembre; puntualizando que no habrá impunidad en el hecho. La presidenta condenó el ataque contra el presidente municipal michoacano, y expresó sus condolencias a la familia, como a los seres queridos, de Manzo. "Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida", expuso la Presidenta. Además de afirmar que, a causa de este lamentable hecho, se fortalecerá aún más la estrategia de seguridad implementada en su Gobierno. En X, la mandataria mexicana confirmó que, como ya había adelantado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó una reunión con el Gabinete de Seguridad la mañana del domingo.

También señaló que desde el momento que tuvo conocimiento del asesinato, se comunicó con el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de seguridad, quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado. Así como que adelantó que dará una conferencia para informar con transparencia sobre los avances del caso.

Sheinbaum Pardo confirmó que el edil contaba con protección federal y los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional se mantenían en comunicación con él. "Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, hablé con el gobernador de Michoacán y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado (...) Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal (...) El Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en la indagatoria de este caso", escribió la mandataria en redes sociales. El mensaje de Sheinbaum Pardo llega por lo menos 14 horas después del crimen en Uruapan y la confirmación del Gabinete de Seguridad durante la misma noche. ASESINATO DE ALCALDE En la noche del primero de noviembre, se reportó un atentado contra Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán.