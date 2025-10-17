Cien mil decesos al año

CARTONES / jueves, octubre 16, 2025 - 11:00
    Cien mil decesos al año
El consumo de refrescos provoca al menos 184 mil muertes a nivel mundial, de acuerdo con un estudio Harvard School of Public Health. En México, al menos el 7 por ciento de los fallecimientos anuales en adultos se atribuyen a las bebidas azucaradas.

El gobierno de México prevé aplicar el siguiente año lo que ha denominado “impuestos saludables”, que consiste en un incremento del 87 por ciento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas.

