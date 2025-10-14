$!Gobierno de Sheinbaum busca recaudar 42 mil mdp con nuevos impuestos de la Ley de Ingresos

Aunque el Gobierno federal sostenía que no habría alza de impuestos en la actual Administración, la nueva Ley de Ingresos incluye tributos mayores para 2026.

De acuerdo con la Ley de Ingresos, que se aprobará en las próximas horas en la Cámara de Diputados, se aumentará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a tabaco, bebidas saborizadas, así como a juegos y sorteos; además, se gravarán los videojuegos con contenido violento y las bebidas con edulcorantes no calóricos.

TE PUEDE INTERESAR: Un 76% de trabajadores buscan otras oportunidades laborales mientras mantienen su empleo actual

Con estas medidas se prevé una recaudación de más de 42 mil millones de pesos, la mayoría por el incremento de impuestos a bebidas saborizadas.

El Gobierno federal propone ajustar la cuota por litro de este tipo de bebidas de 1.6451 a 3.0818 pesos, lo que equivale a un aumento del 87 por ciento, con el objetivo de hacerlos menos asequibles y disminuir su consumo.