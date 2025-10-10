Coahuila vs. Durango: Niveles de seguridad estatal

    Coahuila vs. Durango: Niveles de seguridad estatal
En los límites de Coahuila y Durango, autoridades estatales y municipales de la Laguna reforzaron la seguridad el fin de semana pasado, esto tras el último hecho de violencia registrado en la entidad gobernada por Esteban Villegas.

Al respecto, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, señaló que se ha estrechado la colaboración y coordinación con la entidad vecina en materia de seguridad.

