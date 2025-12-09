Corrigiendo la plana

Inicialmente la fiscal general Ernestina Godoy dijo que el caso del coche bomba que estalló en Coahuayana, Michoacán, se trataba de terrorismos, pero luego la FGR los reclasificó como “delincuencia organizada”.

Sin embargo, ante los cuestionamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió a la FGR explicar por qué en un principio clasificó el ataque como terrorismo.

“Es parte de la investigación catalogar el delito y que todo mundo sepa exactamente qué pasó. La Fiscalía tiene que hacer su parte”, dijo la mandataria.

