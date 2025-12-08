¿Terrorismo o delincuencia organizada?... Sheinbaum pide esperar a FGR por explosión en Coahuayana

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum explicó que la reclasificación es parte del proceso jurídico y que aún no existe suficiente información para determinar la causa del atentado. Subrayó que el país debe conocer exactamente qué ocurrió antes de emitir conclusiones definitivas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no adelantar juicios sobre la explosión registrada en Coahuayana, Michoacán , luego de que el caso pasara de investigarse como terrorismo a delincuencia organizada . Señaló que la Fiscalía General de la República será la responsable de clasificar correctamente el delito conforme avancen las indagatorias.

La mandataria insistió en que el trabajo de la FGR permitirá aclarar si el hecho se ajusta a los parámetros del código penal para delitos como terrorismo u otros tipos penales relacionados con el crimen organizado.

DETALLES SOBRE LA EXPLOSIÓN EN COAHUAYANA

El sábado se registró la detonación de un dispositivo colocado dentro de un vehículo estacionado frente a la comandancia policial del municipio. En un principio se informó sobre dos personas fallecidas, entre ellas el conductor del automóvil implicado en el estallido.

Más tarde, autoridades federales actualizaron la cifra a cinco muertos, mientras que el número de heridos osciló entre siete y 12, dependiendo de los reportes estatales y federales. La magnitud del incidente generó preocupación por el posible uso de vehículos explosivos contra instalaciones de seguridad.

La presidenta Sheinbaum destacó que el Gabinete de Seguridad dará un informe más amplio el martes, en coordinación con la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy, quien inicialmente clasificó los hechos como un posible atentado terrorista.

CLASIFICACIÓN DEL DELITO Y SIGUIENTES PASOS

Sheinbaum reiteró que la calificación del ataque dependerá de elementos técnicos y legales que la FGR debe confirmar. Para definir un delito como terrorismo o delincuencia organizada se deben cumplir criterios específicos establecidos por la ley, explicó.

La mandataria mencionó que los cambios en la investigación no deben interpretarse como contradicciones, sino como parte del proceso normal mediante el cual se determina el tipo penal correcto.

Pidió esperar la información oficial y evitar especulaciones mientras se identifican responsables, motivaciones y las características del artefacto utilizado.

DATOS CURIOSOS

• El uso de vehículos bomba en México es poco común, pero ha tenido precedentes en estados como Tamaulipas y Zacatecas

• La FGR requiere análisis pericial, revisión de patrones delictivos y testimonios para definir si un ataque es terrorismo

• En menos de 24 horas la carpeta pasó de “terrorismo” a “delincuencia organizada”, lo que generó debate público