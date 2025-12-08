¿Terrorismo o delincuencia organizada?... Sheinbaum pide esperar a FGR por explosión en Coahuayana

Noticias
/ 8 diciembre 2025
    ¿Terrorismo o delincuencia organizada?... Sheinbaum pide esperar a FGR por explosión en Coahuayana
    La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que será la FGR quien determine si la explosión en Coahuayana corresponde a terrorismo, delincuencia organizada u otro delito, mientras avanzan las investigaciones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum pide esperar el avance de la FGR para definir si la explosión en Coahuayana fue terrorismo u otro delito. El caso dejó seis muertos y al menos 12 heridos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no adelantar juicios sobre la explosión registrada en Coahuayana, Michoacán, luego de que el caso pasara de investigarse como terrorismo a delincuencia organizada. Señaló que la Fiscalía General de la República será la responsable de clasificar correctamente el delito conforme avancen las indagatorias.

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum explicó que la reclasificación es parte del proceso jurídico y que aún no existe suficiente información para determinar la causa del atentado. Subrayó que el país debe conocer exactamente qué ocurrió antes de emitir conclusiones definitivas.

La mandataria insistió en que el trabajo de la FGR permitirá aclarar si el hecho se ajusta a los parámetros del código penal para delitos como terrorismo u otros tipos penales relacionados con el crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se disminuye y engrandece a su predecesor

DETALLES SOBRE LA EXPLOSIÓN EN COAHUAYANA

El sábado se registró la detonación de un dispositivo colocado dentro de un vehículo estacionado frente a la comandancia policial del municipio. En un principio se informó sobre dos personas fallecidas, entre ellas el conductor del automóvil implicado en el estallido.

Más tarde, autoridades federales actualizaron la cifra a cinco muertos, mientras que el número de heridos osciló entre siete y 12, dependiendo de los reportes estatales y federales. La magnitud del incidente generó preocupación por el posible uso de vehículos explosivos contra instalaciones de seguridad.

La presidenta Sheinbaum destacó que el Gabinete de Seguridad dará un informe más amplio el martes, en coordinación con la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy, quien inicialmente clasificó los hechos como un posible atentado terrorista.

CLASIFICACIÓN DEL DELITO Y SIGUIENTES PASOS

Sheinbaum reiteró que la calificación del ataque dependerá de elementos técnicos y legales que la FGR debe confirmar. Para definir un delito como terrorismo o delincuencia organizada se deben cumplir criterios específicos establecidos por la ley, explicó.

La mandataria mencionó que los cambios en la investigación no deben interpretarse como contradicciones, sino como parte del proceso normal mediante el cual se determina el tipo penal correcto.

Pidió esperar la información oficial y evitar especulaciones mientras se identifican responsables, motivaciones y las características del artefacto utilizado.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Se mantendrá la relación entre México y Estados Unidos’: Sheinbaum informa sobre acuerdos del T-MEC

DATOS CURIOSOS

• El uso de vehículos bomba en México es poco común, pero ha tenido precedentes en estados como Tamaulipas y Zacatecas

• La FGR requiere análisis pericial, revisión de patrones delictivos y testimonios para definir si un ataque es terrorismo

• En menos de 24 horas la carpeta pasó de “terrorismo” a “delincuencia organizada”, lo que generó debate público

Temas


Delincuencia
Terrorismo

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix