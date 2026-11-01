Publicidad
EDICIÓN DIGITAL
SALTILLO 360
RODEO CAPITAL
EL GUARDIÁN
MEMBRESÍA VANGUARDIA
HOYBUSCO
NEWSLETTERS
Coahuila
Saltillo
México
Mundo
Opinión
Show
Deportes
Utilidad
Economía
Vida
Premium
·
Secciones:
México
Coahuila
CDMX
Nuevo León
Jalisco
Más Estados
Presidenta: Claudia Sheinbaum
Instituciones
Internacional
E.U.A
Guerras
Conflictos
Mercados
Coahuila
Salud
Educación
Seguridad
Turismo
Nearshoring
Transparencia
Derechos Humanos
Medio Ambiente
Monclova
Torreón
Piedras Negras
Más Municipios
Saltillo
Movilidad
Desarrollo Urbano
Medio Ambiente
Colonias
Seguridad
Personajes de Saltillo
Buenas Noticias
Guía Local
Zona Metropolitana
Opinión
Politicón
Cartones
Editorial Vanguardia
Economía
Nearshoring
Saltillo Financiero
Inversiones
Mercados
Capital Humano
Finanzas Personales
Fintech
Utilidad
Pagos
Trámites
Fechas Importantes
Ofertas
Show
Tendencias
Streaming
Cine
Eventos
Artes
Teatro
Música
Exposiciones
Expertos
Deportes
Fútbol Nacional
Fútbol Internacional
Fútbol Americano
Automovilismo
Básquetbol
Previa
Tenis
Resultados
Afición Saltillo
Saraperos
Fútbol Soccer
Padel
Fútbol Americano
Golf
Tech
I.A.
Smartphones
Gamers
Ciencia
Apps
Mundo Geek
Motor
Autos
Vehículos Eléctricos
Vida
Salud
Hogar
Gastronomía
Mascotas
Viajes
Consejos
Premium
Semanario
Historias de Saltillo
A la Vanguardia
The New York Times
Newsletters
Vanguardia
Lo mejor del TNYT
Semanario
Coahuila Natural
Tribuna Política
V+List
Verticales
Rodeo Capital
Saltillo 360
Autores
Juegos
Cruda realidad para México
+
Seguir en
Seguir en Google
por
James
CARTONES /
1 noviembre 2026 05:00
COMPARTIR
Logra proveedor de Taddei contratos por 2,561 mdp con OPLES; 77% en los últimos cinco años
Logra proveedor de Taddei contratos por 2,561 mdp con OPLES; 77% en los últimos cinco años
Sigue a
Vanguardia
en Google News.
Noticias de
Vanguardia
en WhatsApp.
Temas
Corrupción
Personajes
Guadalupe Taddei Zavala
Claudia Sheinbaum
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Noche de brujas Halloween
31 octubre 2026
Convive Fiscalía de Coahuila con miles de estudiantes en Ramos Arizpe
31 octubre 2026
Día de Muertos 2026: Hoy 31 de octubre se pone la ofrenda a los niños fallecidos sin bautizar
31 octubre 2026
Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
30 octubre 2026
Crisis de desapariciones inspira obra “Buscadoras” a estrenarse próximamente en Monterrey
30 octubre 2026
Del grito al poder: las nuevas reinas del terror que dominan Hollywood
31 octubre 2026
Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli y recupera el campeonato mundial supermediano del CMB
31 octubre 2026
Saltillo Soccer cae 4-0 ante Artesanos Metepec y suma cuatro derrotas
31 octubre 2026