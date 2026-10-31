Logra proveedor de Taddei contratos por 2,561 mdp con OPLES; 77% en los últimos cinco años

CDMX.- José Alfredo Hernández Casillas, empresario de materiales electorales ligado a Guadalupe Taddei, creó una red de empresas que consiguieron contratos por al menos 2 mil 561 millones de pesos en los últimos 12 años. Sin embargo, el 77 por ciento, mil 883 millones 95 mil pesos lo acuñaron en los últimos cinco años.

Esos montos únicamente contemplan los materiales electorales, por lo que faltan sistemas tecnológicos, de logística y otros servicios. Esto, además de que del 2023 al 2026 controló, en complicidad con la expresidenta del organismo electoral, contratos millonarios en el INE. HERMANOS CASILLAS ALIARON SUS EMPRESAS De acuerdo con el Órgano Interno de Control, los hermanos de José Alfredo Raymundo Hernández Casillas aliaron sus empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, con otras tres empresas: Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. Sus accionistas, representantes y apoderados legales saltaron de una compañía a otra. Además de los hermanos, en la lista aparecen sus hijos, familiares, amigos y empleados: Tatiana Patricia Hernández Velázquez, Patricia Velázquez Sánchez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, José Antonio Carranza Fernández, José Antonio Carranza Sordo, Alejandro Olaya Ortiz y Guillermo Mark Arciniega Kunz. Aunque en el análisis del OIC no aparece, actualmente el “administrador único” de Cajas Graf es José Andrés Hernández Rocha, quien afirman es hijo de Raymundo.

Fue esta empresa, que no produce ningún artículo y se dedica a subcontratar los servicios, la que más contratos obtuvo con 20 OPLES, por mil 72 millones 876 mil 165 pesos. Mientras que Corporativo Zeg, que ha tenido como representante legal desde un chofer, un actor y hasta el exadministrador del INE, 278.7 millones. UIF CONGELÓ DECENAS DE CUENTAS ENTRE 2023 Y 2024 Y pese a que durante el 2023 y 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera les congeló decenas de cuentas y les abrieron un proceso ante la COFECE por monopolios, siguieron facturando. Comercializadora JVLY, que tiene procesos abiertos por diversas irregularidades, amarró acuerdos por 208.3 millones de pesos; Formas Finas y Materiales es la segunda con más beneficios, por 815.9 millones, y Seriplast de México, por 85.1 millones. Los 2 mil 561 millones representan 106 contratos de 27 OPLES, y de ellos sólo 53 fueron licitaciones públicas.

Durante su comparecencia con diputados, el contralor del INE, Víctor Hugo Cervante, acusó que éstas “simularon competencia”. “Es importante señalar que esto no es un asunto estrictamente del INE, es un asunto de todos los organismos públicos locales electorales”, indicó. ES UNA MAQUINARIA QUE OPERA ESA “COLUSIÓN”: CONTRALOR DEL INE El contralor señaló que esta situación no es “espontánea”, sino que una maquinaria opera esa “colusión”. Por ejemplo, detalló, dos empresas del mismo grupo empresarial presentan ofertas con precios excesivamente elevados, lo que provoca que otra incremente artificialmente. Se descalifican las de menores precios, a una la anulan por no cumplir técnicamente y la que infló los montos resulta ganadora, y comparte la bolsa. Por ejemplo, indicó, en las 53 licitaciones en las que participaron las cinco empresas coaligadas, en 24 simularon competencia Cajas Graf y Formas Finas; en 15 además de estas dos se unió Zeg. En ocho participaron Graf y Zeg, que son de la familia Hernández, y en dos más estuvo Formas y Zeg.

“Entonces, es todo un andamiaje de colusión de oferentes en la licitación pública. “Se van repartiendo el mercado con una competencia simulada o artificial, es decir, nos ponemos de acuerdo, dos inflamos el precio, elevamos la mediana, descalifican a la más baja y resulta ganadora la que tuvo la propuesta más alta”, explicó. NEGOCIO ELECTORAL EN LOS ESTADOS En 12 años, cinco empresas aliadas con Hernández Casillas obtuvieron 2 mil 561 millones de pesos en contratos con 27 institutos electorales locales.

En total fueron 106 los contratos, distribuidos de la siguiente manera: * Cajas Graf: 1,072,876,165 * Corporativo Zeg: 278,717,552 * Comercializadora JVLY: 208,396,239 * Formas Finas y Materiales: 815, 961,175 * Seriplast de México: 85,123,981