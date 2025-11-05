Disco rayado de ayer y hoy

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum repitió el discurso que usa cada vez que ocurre un crimen de alto perfil en México: “No habrá impunidad”, “se llegará hasta el fondo”, “se investigará”.

