Disco rayado de ayer y hoy

CARTONES / martes, noviembre 04, 2025 - 11:00
    Disco rayado de ayer y hoy
COMPARTIR

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum repitió el discurso que usa cada vez que ocurre un crimen de alto perfil en México: “No habrá impunidad”, “se llegará hasta el fondo”, “se investigará”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum lamenta asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; contaba con protección, señala

TE PUEDE INTERESAR: ‘Se lo asesinaron en sus manos’: Crimen contra Carlos Manzo es la derrota de Sheinbaum ante el crimen, afirma Riva Palacio

TE PUEDE INTERESAR: Caso Carlos Manzo: De lo que no se enoja la Presidenta

TEMAS
Asesinatos
Política México
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
true

‘Yo no fui, fue Teté’, el estribillo exculpatorio de la 4T
true

Sheinbaum copia a Peña Nieto su ‘Plan Michoacán’
Labor. El colorido stand de Etiqus, empresa saltillense especializada en etiquetas premium, cautivó a los asistentes del Festival Mundo Mezcal 2025 con su propuesta que fusiona tecnología, diseño y tradición mexicana.

Coahuila brilla en festival ‘Mezcalero’