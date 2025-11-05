El culpable según Sheinbaum

Tras las críticas recibidas tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien solicitó en muchas ocasiones ayuda al Gobierno Federal y cuyas demandas fueron ignoradas, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió molesta a los cuestionamientos.

La mandataria cuestionó si lo que está buscando la oposición, específicamente la derecha, es la guerra contra el narco o una intervención.

