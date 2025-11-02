‘Basta de politiquería’: Morena defiende a Sheinbaum tras crimen del alcalde

CDMX.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, pidió no hacer “politiquería” con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue atacado el pasado 1 de noviembre mientras inauguraba el Festival de Velas, una de las principales celebraciones del Día de Muertos en la región.

“Poco abonan los que utilizan estos dolorosos hechos para hacer politiquería. Hoy debe unirnos la búsqueda de la verdad y sobre todo de la justicia”, expresó la morenista en redes sociales.

Alcalde Luján manifestó su pleno respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Gabinete de Seguridad, a quienes calificó como “profesionales y comprometidos con la verdad”. “En nuestro movimiento condenamos toda forma de violencia y lamentamos profundamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan”, agregó.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó “con absoluta firmeza” el asesinato y envió condolencias a la familia del edil. “Desde el momento en que se tuvo conocimiento del delito hablé con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecer aún más la estrategia de seguridad”, dijo.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el alcalde contaba con un dispositivo de protección asignado desde mayo pasado, compuesto por 14 elementos -entre policías municipales y Guardia Nacional- y dos vehículos oficiales.

El funcionario federal aseguró que las autoridades trabajan en la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque. “No habrá impunidad. Llegaremos hasta las últimas consecuencias y todos los responsables serán detenidos”, afirmó.

El atentado, ocurrido frente a decenas de asistentes, desató condenas de todo el espectro político y renovó el debate sobre la seguridad de funcionarios locales en regiones afectadas por la violencia criminal.

El gobierno federal confirmó que la investigación está a cargo de un grupo especial integrado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la SSPC y la Guardia Nacional, que mantiene presencia permanente en Uruapan desde el fin de semana. Con información de El Universal