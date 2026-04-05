El jodido ultimátum del loco ultimátum

Irán, a través del general Ali Abdollahi Aliabadi, minimizó el ultimátum de Donald Trump luego de que el presidente de Estados Unidos les recordara que este lunes termina el plazo que les dio para abrir el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas de Irán calificaron el ultimátum como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”, y advirtieron que si EU cumple su amenaza, lanzarán ataques “devastadores”.

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