Trump amaga con desatar ‘el infierno’ en Irán si no reabren el estrecho Ormuz y llegan a acuerdo el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar “el infierno” en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Ormuz, e instó a la república islámica a reabrir “el maldito estrecho”. “El martes será el Día de las Plantas de Energía, y el Día de los Puentes, todo envuelto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada como esto!!!”, escribió Trump en su red social, Truth Social, amenazando de nuevo con desatar “el infierno” si no reabren el estrecho antes de este martes.

“Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o estarán viviendo en el infierno — ¡SOLO MIREN! Alabado sea Alá.”, añadió el republicano en la red social Truth Social.

ACUERDO O “VOLARÁ TODO” Trump aseguró este domingo a la cadena Fox News que cree que podría llegar a un acuerdo con Irán este lunes. “Si no llegan a un acuerdo rápido, estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo”, dijo antes de expresar su confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Señaló que esta confianza radica en que las autoridades iraníes se hayan negado en redondo desde el principio a aceptar directamente sus términos.

“Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando”, dijo Trump a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News.

En caso de no llegar a un acuerdo, dijo estar “pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo”. Para facilitar las cosas, el presidente de EU aseguró que los negociadores iraníes con los que está tratando, aunque sin detallar sus nombres, “han recibido una amnistía” para protegerlos de nuevos ataques de Estados Unidos como los que acabaron con la plana mayor del estamento clerical iraní, representado en el fallecido ayatolá Alí Jamenei, al principio de la guerra.

“48 HORAS PARA QUE SE DESATE EL INFIERNO” El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz. El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos. e Israel contra Irán. Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo, destruirá sus centrales eléctricas. Tal ataque podría presionar al alza, aún más, los precios de la energía, el combustible y de las cadenas de suministro, en un contexto en el que se encuentran disparados.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, había escrito el sábado el republicano en sus redes.

Además, el presidente estadounidense prometió hace unos días atacar “con dureza” a Irán en las próximas dos o tres semanas. Trump se dirigió a la nación el miércoles en un mensaje en el que no informó de detalles concretos para poner fin a la guerra, ni de una estrategia para la reapertura de Ormuz. (Con información de EFE)

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