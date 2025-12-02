Loret de Mola: Reaparición de AMLO fue ‘un tanque de oxígeno’ para Sheinbaum

CDMX.- La reciente reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador funcionó como un “tanque de oxígeno” para la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de una de las peores crisis que atraviesa su gobierno. Así lo afirma hoy el periodista Carlos Loret de Mola en su columna “Historias de Reportero”.

Según el análisis de uno de los periodistas más críticos del régimen, el expresidente rompió un año de silencio para presentarse en un video de casi una hora, cuyo contenido, más allá de promocionar su nuevo libro, habría servido para rescatar políticamente a Sheinbaum.

“El video larguísimo –una suerte de mañanera sin comparsas– supuestamente era para presentar su libro, pero que en realidad fue algo mucho más urgente: una maniobra de salvamento. Para la Presidenta, un tanque de oxígeno cuando el agua le asfixia. Está pasando la peor racha de su aún breve sexenio”, detalla.

Loret de Mola señala que el Gobierno Federal va de crisis en crisis: protestas reprimidas, bloqueos carreteros, casos de corrupción, caída en popularidad, así como la inseguridad que padece de forma generalizada el país, pero sobre todo regiones como la de Michoacán.

“Pero el barco va mal: las inundaciones de las que no avisaron, la marcha que reprimieron, los bloqueos carreteros, el asesinato de Carlos Manzo, los casos de corrupción que se repiten, la economía que está en ceros, la popularidad a la baja, la gente sintiéndose más insegura...”, apunta.

En ese contexto, refiere que la intervención de este domingo por parte del expresidente habría buscado transmitir control y respaldo a Sheinbaum ante la percepción de desorden.

López Obrador subió en sus redes sociales un video supuestamente para promocionar su nuevo libro, sin embargo, también manifestó su respaldo a su sucesora y abordó de forma generalizada temas políticos.