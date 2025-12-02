Loret de Mola: Reaparición de AMLO fue ‘un tanque de oxígeno’ para Sheinbaum
El periodista califica el video de López Obrador, presuntamente para promover su nuevo libro ‘Grandeza’, como una ‘una maniobra de salvamento’ en medio de una de las peores crisis que vive el gobierno de Sheinbaum
CDMX.- La reciente reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador funcionó como un “tanque de oxígeno” para la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de una de las peores crisis que atraviesa su gobierno. Así lo afirma hoy el periodista Carlos Loret de Mola en su columna “Historias de Reportero”.
Según el análisis de uno de los periodistas más críticos del régimen, el expresidente rompió un año de silencio para presentarse en un video de casi una hora, cuyo contenido, más allá de promocionar su nuevo libro, habría servido para rescatar políticamente a Sheinbaum.
“El video larguísimo –una suerte de mañanera sin comparsas– supuestamente era para presentar su libro, pero que en realidad fue algo mucho más urgente: una maniobra de salvamento. Para la Presidenta, un tanque de oxígeno cuando el agua le asfixia. Está pasando la peor racha de su aún breve sexenio”, detalla.
Loret de Mola señala que el Gobierno Federal va de crisis en crisis: protestas reprimidas, bloqueos carreteros, casos de corrupción, caída en popularidad, así como la inseguridad que padece de forma generalizada el país, pero sobre todo regiones como la de Michoacán.
“Pero el barco va mal: las inundaciones de las que no avisaron, la marcha que reprimieron, los bloqueos carreteros, el asesinato de Carlos Manzo, los casos de corrupción que se repiten, la economía que está en ceros, la popularidad a la baja, la gente sintiéndose más insegura...”, apunta.
En ese contexto, refiere que la intervención de este domingo por parte del expresidente habría buscado transmitir control y respaldo a Sheinbaum ante la percepción de desorden.
López Obrador subió en sus redes sociales un video supuestamente para promocionar su nuevo libro, sin embargo, también manifestó su respaldo a su sucesora y abordó de forma generalizada temas políticos.
‘VAYA MANERA DE REDUCIRLA’, ASÍ CRITICA LORET DE MOLA EL TRATO DE AMLO A SHEINBAUM
Loret de Mola señala que el video de López Obrador publicado este domingo revela que él es el verdadero capitán del proyecto político, pues a la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que le expresa su respaldo, le da trato de administradora.
“Lo revelador no fue verlo, sino escucharlo. El tono. Las explicaciones innecesarias. El ‘yo no mando’, que sólo dicen quienes sí mandan. Y el comentario de que no hará gira para promocionar su libro porque podría ‘hacerle sombra’ a la Presidenta. Vaya manera de reducirla. El mensaje es clarísimo: él sigue viendo a Sheinbaum como administradora temporal del barco, no como quien lo conduce”, explica.
Pese a ello, añade, la Presidenta no parece incómoda con ese trató, sino todo lo contrario, pues siente que cada de que “barco se ladea” aparecerá su salvamento.
“¿Se molestó la Presidenta con el tono protector, con el aire machista lomo-plateado del ‘yo salgo a defenderla’, con el comentario de que con una gira podría opacarla, con ese trato de suplente que asomó en cada frase del video?
“Parece que no. Más bien parece cómoda, feliz, como reconfortada de que, cuando el barco se ladea, siempre habrá quien toque la puerta del camarote para pedirle al verdadero capitán que salga y tome el timón”, expone.
La reaparición de expresidente fue calificada por Sheinbaum como una “noticia muy bonita” y agradeció sus palabras de apoyo que le ayudan a “seguir avanzando”.
“Nos dio mucho gusto verlo, muy bien, muy sano, muy tranquilo. Presentó su libro, que entiendo ya está en librerías”, manifestó.