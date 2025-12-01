¿AMLO regresa?... Estas son las tres razones por las que rompería su retiro y volvería a la política

En una aparición poco habitual, Andrés Manuel López Obrador explicó desde su finca en Palenque que, aunque se considera “jubilado” de la política, existen situaciones extremas que lo obligarían a volver al escenario público. El exmandatario aseguró estar dedicado a escribir, leer y mantener una vida tranquila, lejos de la información diaria.

La primera razón que menciona es cualquier intento de vulnerar la democracia o el derecho del pueblo a elegir libremente. Recalcó que, como a lo largo de su trayectoria, no permanecería callado ante un retroceso democrático. La defensa del voto, dijo, es un principio que no abandona.

La segunda causa sería defender a Claudia Sheinbaum frente a presiones, golpes de Estado encubiertos o intentos de desestabilización. Aunque aclaró que no prevé ese escenario, afirmó que saldría de inmediato a respaldarla si su gobierno fuera amenazado. La tercera línea roja es la soberanía nacional: si México enfrenta injerencias externas que comprometan su independencia, no dudaría en volver a movilizarse.

UN MENSAJE DESDE SU RANCHO EN PALENQUE

El mensaje fue grabado en La Chingada, su propiedad en Palenque, Chiapas, un espacio donde asegura vivir alejado del ruido político. López Obrador explicó que elige mantenerse desconectado, enterándose de noticias solo de manera ocasional mediante un teléfono de prepago.

Su reaparición llamó la atención porque desde octubre pasado había limitado casi por completo sus comunicados. La última vez que se había mostrado públicamente fue el 1 de junio, cuando salió a votar durante las elecciones judiciales.

Aun así, el exmandatario enfatizó que su intención no es regresar a giras, conferencias ni discursos multitudinarios. Aseguró que solo se expresaría de nuevo si alguna de las tres amenazas mencionadas se vuelve realidad, pues considera que su ciclo político ya terminó.

RESPALDO TOTAL A SHEINBAUM EN MEDIO DE “ZOPILOTES”

Una parte importante de su mensaje estuvo dirigida a expresar su apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien dijo ver “conduciendo muy bien” al país. También llamó a simpatizantes y militantes a cerrar filas ante lo que describió como una “temporada de zopilotes”, refiriéndose a grupos que, según él, buscan generar división o tensión política.

López Obrador insistió en que no presentará su nuevo libro en plazas públicas para evitar interferir en la agenda de la mandataria. Su intención —dijo— es mantenerse fuera de reflectores mientras ella ejerce su proyecto de gobierno sin distracciones ni comparaciones.

Con este gesto, el exmandatario reafirmó que su prioridad es la continuidad política y la estabilidad alrededor de la nueva administración, dejando claro que su papel actual es de acompañamiento simbólico y no de liderazgo activo.

REGRESA TRAS LA PUBLICACIÓN DE SU NUEVO LIBRO

El motivo directo de su reaparición fue Grandeza, su nuevo libro, dedicado a reivindicar la historia de los pueblos originarios. Señaló que gran parte de su tiempo lo invierte en escribir, leer y desarrollar teoría política, una actividad que considera fundamental en esta etapa de su vida pública “concluida”.

Incluso anticipó que ya trabaja en otra obra, titulada Gloria, que espera publicar el próximo año. Aunque aseguró estar disfrutando su retiro, dejó entrever que sigue pendiente del rumbo nacional.

Y aunque reiteró que no desea volver a la escena política, sus palabras fueron contundentes: existen tres líneas rojas que no está dispuesto a permitir que se crucen. “No están sujetas a negociación”, afirmó, marcando el tono de un mensaje que, pese a su retiro, mantiene resonancia nacional.

LISTA DE PUNTOS DESTACADOS:

• Solo volvería si se vulnera la democracia

• Actuaría para defender a Claudia Sheinbaum

• Regresaría ante amenazas a la soberanía nacional

• Vive desconectado en Palenque con un teléfono de prepago

• Presentó su nuevo libro Grandeza

DATOS CURIOSOS:

• AMLO dijo que a veces se entera de las noticias con días de retraso.

• No visita plazas públicas para evitar “opacar” a Sheinbaum.

• Su finca en Palenque lleva el peculiar nombre de “La Chingada”.