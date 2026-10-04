El peor consejero

La violencia juvenil en México, catalogada como una epidemia por organismos internacionales, se manifiesta de forma trágica en hechos como el reciente episodio en una secundaria en Torreón, Coahuila.

Este fenómeno está impulsado por una brecha de género donde los varones jóvenes protagonizan la mayoría de los delitos, entornos de exclusión social y una creciente radicalización e influencia a través de plataformas digitales.

Lo que hace urgente la implementación de protocolos de salud mental, la regulación de contenidos que incitan a la violencia en internet y fortalecer la prevención en el ámbito familiar y escolar.