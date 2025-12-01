FGR: Caparazón protector

CARTONES / martes, diciembre 02, 2025 - 11:00
    FGR: Caparazón protector
COMPARTIR

Sólo dos días después de que Ernestina Godoy Ramos, asumió como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), empezó la “limpia” con los primeros cambios: Héctor Elizalde llegó a la AIC en sustitución de Felipe de Jesús Gallo, y César Oliveros como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en lugar de Alfredo Higuera Bernal.

TE PUEDE INTERESAR: Godoy hace cambios en la FGR: llegan Héctor Elizalde, César Oliveiros y Laura Gómez

TE PUEDE INTERESAR: ‘Una soldada del régimen’: Ernestina Godoy es garantía de sometimiento para Sheinbaum, advierte Loret sobre la nueva fiscal

TEMAS
Justicia
Política México
Personajes
Ernestina Godoy
Organizaciones
FGR
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El gerente general, Iván José Vicente, detalló que el crédito adjudicado a BBVA se ejercerá conforme avancen los trámites administrativos ante instancias financieras y federales.

Aguas de Saltillo priorizará equipamiento de pozos en 2026 con el financiamiento de 150 mdp
La revisión será realizada por equipos técnicos de la Secretaría de Educación, ICIFED, personal del programa La Escuela es Nuestra y comités de padres de familia

Coahuila: Arranca este martes inspección de obras de La Escuela es Nuestra
El Secretario de Educación resaltó el impulso a las estrategias educativas para mejorar la enseñanza de inglés, así como el uso correcto de la inteligencia artificial.

Coahuila: Destaca Secretario de Educación nuevas acciones en inglés, tecnología y socioemocional
El Bloqueo tiene como eje principal la inseguridad en carreteras, una de las problemáticas más graves para el sector transporte. FOTO:

Bloqueos carreteros puede generar pérdidas de hasta 250 mdp al día: Coparmex
El Secretario de Economía resaltó la atracción de inversiones que ha tenido Coahuila durante este año, pese a las condiciones poco favorables en el mercado internacional.

Ante guerra comercial, anticipa Coahuila mayor certeza tras la revisión al T-MEC
Torreón: Estilo nada derecho

Torreón: Estilo nada derecho
La obra ferroviaria conectará Derramadero con Santa Catarina, generando miles de empleos.

Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM
true

Los retos de Manolo Jiménez: 2025-2029