FGR: Caparazón protector

Sólo dos días después de que Ernestina Godoy Ramos, asumió como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), empezó la “limpia” con los primeros cambios: Héctor Elizalde llegó a la AIC en sustitución de Felipe de Jesús Gallo, y César Oliveros como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en lugar de Alfredo Higuera Bernal.

TE PUEDE INTERESAR: Godoy hace cambios en la FGR: llegan Héctor Elizalde, César Oliveiros y Laura Gómez

TE PUEDE INTERESAR: ‘Una soldada del régimen’: Ernestina Godoy es garantía de sometimiento para Sheinbaum, advierte Loret sobre la nueva fiscal