$!‘Una soldada del régimen’: Ernestina Godoy es garantía de sometimiento para Sheinbaum, advierte Loret sobre la nueva fiscal

CDMX.- Con el arribo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) se borra, advierte el periodista Carlos Loret de Mola “cualquier brochazo de autonomía o independencia”, pues con ella se garantiza un control absoluto del régimen sobre la institución.

“Que nadie se sorprenda con lo que viene. Esto no es un paso hacia el autoritarismo. Es un salto de longitud”, advierte hoy el periodista en su columna “Historias de Reportero” sobre la llegada de la nueva encargada de despacho de la FGR.

TE PUEDE INTERESAR: Gertz Manero: la gota que derramó el vaso

Alejandro Gertz Manero renunció la tarde de ayer a su cargo como fiscal general en medio de rumores sobre presiones de la presidenta de la República. La dimisión ocurrió luego de que Claudia Sheinbaum declarara en la conferencia mañanera que hacía falta mayor coordinación con la FGR.

“No lo quería la Presidenta y no lo quería el gabinete de Seguridad. Su salida era un deseo del claudismo. Lo acusaban de no estar 100 por ciento alineado, de no actuar a la velocidad que necesitaban y sin chistar”, expone el también analista.

Previo a su renuncia, Gertz Manero nombró a Godoy titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, lo que por ley la convierte en encargada del despacho de esa dependencia.

Ernestina Godoy Ramos es calificada por Loret de Mola como “una soldada del régimen”, perteneciente al ala más dura de la 4T, lo que es garantía no sólo de sometimiento a Sheinbaum, sino también de impunidad, como ya lo hizo cuando fue fiscal capitalina.

“Lo demostró cuando fue fiscal de la Ciudad de México: le garantizó impunidad a la doctora Sheinbaum dando carpetazo sin tocarla por la caída del colegio Rébsamen en su alcaldía, matando a 26 personas, entre ellas 19 niños; le garantizó impunidad a la doctora Sheinbaum cuando se cayó la Línea 12 del metro matando a 26 personas (...)

“En cambio, procedió vehementemente contra los enemigos políticos de su jefa: fue la que armó el expediente del ‘cártel inmobiliario’ contra el PAN y espió a los adversarios políticos de Sheinbaum”, recuerda.