‘Una soldada del régimen’: Ernestina Godoy es garantía de sometimiento para Sheinbaum, advierte Loret sobre la nueva fiscal
El periodista reitera que la Presidenta no quería a Gertz en la FGR porque ella le demandaba el 100% de sometimiento. Además, adjudica su caída al enojo de AMLO y al criterio de oportunidad otorgado al dueño de Miss Universo
CDMX.- Con el arribo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) se borra, advierte el periodista Carlos Loret de Mola “cualquier brochazo de autonomía o independencia”, pues con ella se garantiza un control absoluto del régimen sobre la institución.
“Que nadie se sorprenda con lo que viene. Esto no es un paso hacia el autoritarismo. Es un salto de longitud”, advierte hoy el periodista en su columna “Historias de Reportero” sobre la llegada de la nueva encargada de despacho de la FGR.
Alejandro Gertz Manero renunció la tarde de ayer a su cargo como fiscal general en medio de rumores sobre presiones de la presidenta de la República. La dimisión ocurrió luego de que Claudia Sheinbaum declarara en la conferencia mañanera que hacía falta mayor coordinación con la FGR.
“No lo quería la Presidenta y no lo quería el gabinete de Seguridad. Su salida era un deseo del claudismo. Lo acusaban de no estar 100 por ciento alineado, de no actuar a la velocidad que necesitaban y sin chistar”, expone el también analista.
Previo a su renuncia, Gertz Manero nombró a Godoy titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, lo que por ley la convierte en encargada del despacho de esa dependencia.
Ernestina Godoy Ramos es calificada por Loret de Mola como “una soldada del régimen”, perteneciente al ala más dura de la 4T, lo que es garantía no sólo de sometimiento a Sheinbaum, sino también de impunidad, como ya lo hizo cuando fue fiscal capitalina.
“Lo demostró cuando fue fiscal de la Ciudad de México: le garantizó impunidad a la doctora Sheinbaum dando carpetazo sin tocarla por la caída del colegio Rébsamen en su alcaldía, matando a 26 personas, entre ellas 19 niños; le garantizó impunidad a la doctora Sheinbaum cuando se cayó la Línea 12 del metro matando a 26 personas (...)
“En cambio, procedió vehementemente contra los enemigos políticos de su jefa: fue la que armó el expediente del ‘cártel inmobiliario’ contra el PAN y espió a los adversarios políticos de Sheinbaum”, recuerda.
LORET: ‘GERTZ CAYÓ’ POR AMLO ESTÁ ENOJADO CON ÉL
La caída de Gertz Manero al frente de la FGR se debe en parte, señala Loret de Mola, al enojo de Andrés Manuel López Obrador con su exfiscal, porque de haber contado con el apoyo del expresidente, Sheinbaum no habría podido quitarlo.
“El fiscal no resistió la presión: Gertz cayó. El embate de la Presidenta sólo lo pudo haber resistido Gertz Manero si contaba con el apoyo de López Obrador. Pero ese apoyo de Palenque no llegó”, refiere.
De acuerdo con lo señalado por el periodista en su artículo, el expresidente está molesto con Gertz Manero debido a las investigaciones que hizo al frente de la FGR en los casos del cártel “La Barredora”, que involucra a Adán Augusto López, así como la indagatoria sobre la red de huachicol fiscal en la Marina.
Detalla que López Obrador le atribuye a Gertz el desprestigio de su administración como presidente: “AMLO está enojado porque atribuye a las investigaciones y filtraciones de la FGR de Gertz el brutal desprestigio que ha tenido su Presidencia en los últimos meses”.
CASO ROCHA CANTÚ DETONA LA RUPTURA DEFINITIVA ENTRE SHEINBAUM Y GERTZ MANERO
No es la primera vez que Sheinbaum habría intentado quitar a Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola hace un mes y medio operó su remoción, pero fue el mismo Gertz que la habría frenado.
Hoy Loret de Mola adjudica la caída de Gertz Manero al criterio de oportunidad que se le brindó a Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen de belleza Miss Universo, quien está acusado por delitos de tráfico de drogas, armas y combustible robado.
Esa fue, dice, “la gota que derramó el vaso” y ocasionó la ruptura definitiva entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Alejandro Gertz.
“Que la Fiscalía General de la República le haya otorgado el beneficio de ser testigo protegido al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, le echó gasolina al enojo que traía la presidenta Claudia Sheinbaum contra el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero...
“En Palacio Nacional sospechan que ese beneficio puede tener motivaciones sucias y porque la puede meter en problemas con el gobierno de Estados Unidos, que también tiene a Rocha en la mira por el expediente de huachicol, narco y tráfico de armas”, detalla.
Quien coincide con esa versión es el también periodista Raymundo Riva Palacio: en su análisis, señala que el hoy exfiscal tocó a Harfuch y a la estrategia de seguridad, específicamente el combate al contrabando de combustible, y que “golpeándolo a él, lastimaba a la Presidenta”.
Si bien la renuncia de Gertz la pudo detonar el caso de Raúl Rocha, Riva Palacio explica que “el centro del enojo” de Sheinbaum no era el empresario, sino que “en el pliego de consignación del empresario figuraba la ministerio público federal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, que supuestamente vendió información a Rocha sobre las investigaciones de robo de combustible”.
Ramírez Rodríguez, quien ya se encuentra recluida en el penal femenil de Morelos, dependía de César Oliveros, quien fue colocado en mayo pasado por el mismo Harfuch como fiscal especial para la Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos.
“El fiscal había colocado una mancha de corrupción sobre García Harfuch y su equipo contra el robo y contrabando de combustible, que es uno de los puntos más sensibles en la relación de seguridad con Estados Unidos”, explica el periodista.