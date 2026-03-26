Fin a los privilegios de nobleza

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 26 marzo 2026
    Fin a los privilegios de nobleza
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En la Cámara de Diputados fue aprobada este miércoles la reforma que elimina las llamadas “pensiones doradas”.

El artículo 127 constitucional se modifica para establecer un tope para las pensiones de los servidores públicos, donde éstas no podrán superar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos.

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