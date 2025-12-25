Decomisan más de 800 armas en penales de Sinaloa en un año

CULIACÁN, SIN.- Durante 2025, las revisiones realizadas en centros penitenciarios de Sinaloa dejaron un conteo mínimo documentado de 864 armas aseguradas, de las cuales 91 correspondieron a armas de fuego y 773 a objetos punzocortantes, con base en reportes oficiales y notas de prensa de circulación nacional consultadas hasta el 24 de diciembre.

El volumen de operativos fue superior al que reflejan los decomisos cuantificados. Un informe público del gobierno estatal reportó la realización de 289 revisiones en centros penitenciarios entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, lo que dimensiona la frecuencia de las intervenciones, aunque no en todos los casos se hizo público el desglose completo de lo asegurado.

El año inició con hallazgos relevantes. El 17 de enero, tras una inspección en el penal de Aguaruto, se reportó el aseguramiento de seis armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47, un fusil M4 y pistolas, además de 10 cuchillos y puntas, así como equipo de radiocomunicación.

Posteriormente, el 13 de febrero, se documentaron acciones en los penales de Aguaruto y Goros II. En el primer caso se localizó una pistola, y de manera conjunta se reportó el aseguramiento de decenas de armas blancas y objetos punzocortantes, como cuchillos, machetes, puntas, desarmadores y tijeras.

El 5 de mayo, un nuevo operativo en Aguaruto volvió a exhibir la recurrencia del armamento al interior del penal, con el aseguramiento de siete pistolas, además de un bloque amplio de objetos punzocortantes, cartuchos y cargadores, de acuerdo con reportes oficiales.

El punto de mayor presión se registró tras una balacera al interior del penal de Aguaruto, ocurrida en mayo. En la revisión posterior al enfrentamiento, Se reportó el hallazgo de 20 armas de fuego, incluidos fusiles AK-47, una subametralladora y pistolas. En tres revisiones adicionales practicadas esa misma semana se localizaron 34 armas de fuego más; en una de ellas se detalló el aseguramiento de 17 armas, además de cargadores, droga, 39 instrumentos punzocortantes y equipos de comunicación e internet.

En la segunda mitad del año, los aseguramientos continuaron. Un seguimiento en octubre documentó nuevos decomisos derivados de riñas y revisiones posteriores, entre ellos cinco armas de fuego y un artefacto explosivo, siete pistolas localizadas en una inspección exhaustiva previa, así como dos fusiles automáticos en otra revisión, además de un decomiso adicional de dos armas largas, una carabina tipo M4 y un fusil AK-47.