María Corina Machado entrega a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz; Trump lo presume

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano por sus acciones para lograr “su libertad”. “Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general La Fayett le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara de George Washington... 200 años después, los venezolanos le damos al presidente Trump la medalla del Nobel en retribución”, expresó la venezolana al salir de la reunión. TE PUEDE INTERESAR: Trump está totalmente comprometido con libertad de los venezolanos: María Corina Machado Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: “en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz” y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar “su libertad”, de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por el New York Post.

Machado había adelantado que presentó a Trump la medalla del Nobel de la Paz, durante su primer encuentro en Washington, 12 días después, de que las fuerzas militares estadounidenses ejecutaran una misión en Caracas para deponer al presidente, Nicolás Maduro, quien se encuentra en una cárcel en Nueva York, acusado de narcotráfico. Aseguró que Trump está totalmente “comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos”. Cabe destacar que Machado difundió el mensaje de compromiso expresado por el mandatario estadounidense ante la multitud de connacionales en la salida del Senado de Estados Unidos.

Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo en privado que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas discutidos. TE PUEDE INTERESAR: Corina Machado agradece a Trump tras captura de Nicolás Maduro: fueron ‘valientes acciones’ TRUMP LO CONFIRMA El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueces que la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, le “obsequió” su Premio Nobel de la Paz en el transcurso de su reunión privada en la Casa Blanca. Trump, en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, dijo que fue “un gran honor” conocer a Machado y que le “obsequió” su Premio Nobel de la Paz debido al “trabajo” que ha realizado durante su gestión.

El mandatario agregó que Machado es “una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo” y que la entrega del Nobel es un “gesto maravilloso” de respeto mutuo”. “Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”, escribió Trump en redes sociales. TE PUEDE INTERESAR: Trump discutirá el futuro de Venezuela con Corina Machado tras la captura de Maduro ¿SE PUEDE TRANSFERIR? Previo a que Trump se reuniera con Machado, la organización del Nobel había publicado en su cuenta de X que el premio no es transferible.