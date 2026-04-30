Claudia Sheinbaum, entre Maru Campos y Rubén Rocha

1) MARU: ¿LA MAXIMILIANA TRAIDORA? Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, es acusada por los cuatroteros de violar de manera salvaje la todavía virginal soberanía del país, al permitir la participación de agentes de la CIA, sin coordinarse con el Gobierno Federal, en operativos que permitieron ubicar y desmantelar “dos de las instalaciones clandestinas de producción de drogas sintéticas más grandes en la historia de la región serrana de Chihuahua y, de manera puntual, en el municipio de Morelos”. En un alarido decimonónico, que hubiese apanicado más a Benito Juárez que el grito de dolor de Carlota ante el fusilamiento de su esposo, Maximiliano de Habsburgo, en 1867, la chairiza rompióse las medias (made in Taiwan); rasgóse las vestiduras (made in China) y estiróse su cabellera con corte de pueblo originario, pero abrillantado por un tratamiento de Guerlain Abeille Royale (made in France): “No manches, son chingaderas –gritaron encolerizados–, nuestro pueblo está herido en su soberanía, su política interna de seguridad nacional y su relación bilateral con EU. “Pero ya tenemos listo el macuahuitl (garrote con filos de obsidiana), el tepoztopilli (lanza), el atlatl (lanzadardos de largo alcance) y el chimalli (escudo) para defender nuestra núbil soberanía, aunque el 83.1 por ciento de las exportaciones mexicanas sean dirigidas a Estados Unidos (Banco de México, 2024, y El Financiero, 2025).

“Estamos prestos –insistieron– para partirle la madre a mister Trumpetas si llegara a invadir el suelo patrio, porque como dijo Clau en una de sus luminosas Mañaneras, al parafrasear nuestro himno nacional: ‘Un soldado y una soldada en cada hijo e hija te dio’. Y nosotros somos esos soldades, chingao. “La consigna es enterrar a Maru en el Cerro de las Campanas con su tataratatarabuelo Maximiliano, también conservador y traidor a la patria, para utilizarla como caja china (made in Palenque) de los políticos morenistas vinculados al crimen organizado, primero; y desacreditarla políticamente para favorecer a nuestro candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua en 2027, después. “Obvio, ignoraremos la perorata panista que defiende a Campos cuando dice: ‘Si el Gobierno Federal no sabía, es una falla grave de coordinación; y si sabía, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el Gobierno Federal”. 2) RUBÉN ROCHA MOYA, ¿EL PRINCIPIO DEL FIN PARA MORENA? El 29 de abril pasado, “el Departamento de Justicia de EU hizo pública la acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve perfiles públicos de ese estado con fines de extradición”. Un victimizado Rocha respondió: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa (sic)”.

Claudia, con sus trenzas de china poblana, el lábaro patrio sobre sus hombros, la falda con la efigie bordada de la Guadalupana y su bastón de mando indígena, respondió: “Sólo si la FGR halla pruebas ‘claras’ contra Rocha, será procesado (pero) en México. Pero si no existen dichas pruebas, es evidente que el objetivo del Departamento de Justicia es político. No permitiremos la injerencia de EU”. ¿Cómo explicar la inexplicable defensa del Gobierno Federal a Rocha cuando existe profusa evidencia que lo condena? Rubén es una ficha de dominó sistémicamente ligada –con información privilegiada– a otras fichas o políticos morenistas acusados de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Una vez detenido y extraditado Rocha a EU, caerían las otras fichas de dominó guinda, una tras otra: Mario Delgado, Américo Villarreal, Rutilio Escandón, Ricardo Peralta, Adán Augusto López, Andy López y AMLO, entre otros. Bajo cualquier medio, EU insistirá en extraditar y juzgar a Rocha, porque la consigna de un impaciente Trump con Sheinbaum, expresada por el embajador Ronald Johnson, es contundente: “La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”. Si cayeran las fichas de ese dominó, los escenarios para Morena serían dos: reconstruirse a partir de una purga integral de militantes que comprometen su código moral para recuperar su narrativa transformadora, o autodestruirse a sí mismo en una cruenta lucha intestina, a partir de la ausencia de su líder moral que unifica, desde el dogma autoritario, a su partido: AMLO. El cual, irónicamente, estaría con “El Chapo” y Rocha en la misma prisión de supermáxima seguridad, conocida como “Alcatraz de las Rocosas”, en Colorado.