Monsi
por Monsi
CARTONES / 17 febrero 2026
    Lecturas desechadas
La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP a diferencias sobre ajustes a los contenidos. Señaló que Arriaga se negó a incluir el papel de las mujeres en la Historia.

“Con Noemí (Juárez Pérez), nuestra subsecretaria de Educación Básica, que es la que dice aquí los jueves ‘Mujeres en la Historia’, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la Historia en los Libros de Texto, porque la mayor parte de los libros de Historia tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas, y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los Libros de Texto...

“Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera una modificación a los libros. Entonces ahí hubo un primer desencuentro”, indicó la manataria en una de sus conferencias de prensa.

