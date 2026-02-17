¿La verdadera causa de despido? Se negó Marx Arriaga a eliminar 192 contenidos de libros de texto

Marx Arriaga fue destituido de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por negarse a eliminar 192 contenidos de los libros de texto, reveló la revista Proceso.

De acuerdo con oficios firmados por Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, fechados entre el 22 y 28 de octubre de 2025, se detectaron contenidos de preescolar y para maestros que se consideraron “no pertinentes” o “sin sentido”, sin embargo Arriaga declinó eliminarlos.

Por ejemplo, señaló Proceso, en los documentos SEB/UR300/0334/2025, SEB/UR300/0335/2025 y SEB/UR300/0342/2025 se ordenó a Arriaga modificar contenidos de libros de primaria y preescolar y compactar el texto Un libro sin recetas para la maestra y el maestro en las ediciones del próximo ciclo escolar 2026-2027.

“Al respecto, comparto con usted el documento anexo al presente con el objetivo de solicitarle, atenta y amablemente, se sirva realizar las modificaciones correspondientes para la adecuación de los contenidos identificados como ‘No pertinentes’ en el referido paquete de libros de Texto Gratuitos en las ediciones próximas inmediatas correspondientes al Ciclo Escolar 2026-2027”, dice uno de los documentos.

Específicamente se le pidió suprimir 47 de los 126 contenidos, más de una tercera parte de los libros Láminas de diálogo con manifestaciones culturales y artísticas, Jugar e imaginar con mi material manipulable de preescolar, Explorar e imaginar con mi libro de preescolar y Múltiples lenguajes, todos de primer grado.

En otro anexo de los mismos libros, de segundo grado de preescolar, sostiene Proceso, se señalan 41 de 119 láminas, materiales y textos que se consideran “no claros”, “sin sentido”, “no didácticos”, “no representativos”, “confusos”, “incompletos”, “inconvenientes”, “limitados o que se repiten”.

Luego en un tercer anexo se consideran no pertinentes 37 de los 114 contenidos de los libros de tercer grado.

Por otro lado en libros para maestros de preescolar, titulados Modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño Fase 2, Posibilidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, Cantos y juegos infantiles tradicionales de México, Trazos y trinos. Propuesta de trabajo con la música y Trinos y giros de nuestro cantar, le pidieron eliminar 67 contenidos.

Posteriormente, en un oficio del 28 de octubre, la subsecretaria pide a Arriaga una revisión de libros de texto de primaria, pues se identificó “una serie de contenidos no incluidos en sus libros”.

Específicamente, le señalan contenidos “ausentes”, entre ellos “escritura de nombres en la lengua materna”, “lectura compartida en voz alta”, “narración de actividades y eventos relevantes que tengan que ver con la familia, la escuela o el resto de la comunidad”, “escritura colectiva por medio del dictado”, “descripción de objetos, lugares y seres vivos”.

También se le observó que no hay contenido suficiente en relación al derecho a la igualdad de género y vida sin violencia, estereotipos de género que pueden inducir a violencia, desigualdad y discriminación.

En otro documento también le informan que se identificó la pertinencia de unificar contenidos de los títulos Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, para tener uno sólo que sea más compacto, eficiente y destinado a generar impactos presupuestales positivos conforme a la austeridad republicana.

LA NEGATIVA DE MARX

Proceso muestra los escritos DGME 768-2025, DGME-810-2025 y DGME-855-2025, de fechas 3, 6 y 7 de noviembre de 2025, en los que Marx Arriaga responde a las solicitudes de la subsecretaría que varias de las observaciones que se le hicieron llegan no tienen una correspondencia con la lógica y el diseño de los libros de texto y con la Nueva Escuela Mexicana.

También asegura que los materiales educativos para el ciclo 2026-2027 estaban en proceso de liberación, por lo que no consideró pertinente modificarlos. Arriaga agregó que, por primera vez en la historia del País hay 107 materiales “sin delegar la responsabilidad a alguna editorial o despacho editorial para que lucre con ella”.

Por otro lado, justificó que la DGME ya había hecho una actualización de los títulos, por lo que la solicitud de la Subsecretaría implicaría reelaborar partes significativas de los materiales, lo que a su vez requiere una planeación especializada en la que se debe contemplar al magisterio nacional, lo que, conforme al calendario escolar, provocaría que los libros y materiales no estuvieran a tiempo.

En sus respuestas, Arriaga rechaza las calificaciones de “no pertinentes” que se hace a algunos de los contenidos, pues señala que los autores de esos dictámenes “carecen de atribuciones administrativas para hacerlo”.

Por otro lado, dijo que la dependencia estaba imposibilitada de compactar Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, pues implicaría una falta administrativa.

“Resulta preocupante porque no se solicita únicamente la compilación en un solo volumen, si no se pide eliminar los capítulos que se indican en el anexo sin un análisis que justifique el impacto de dicha acción en el docente y en los libros de Texto Gratuitos. De aplicar su indicación, se estaría eliminando el soporte teórico para la implementación de la NEM, según los principios del Plan y Programas de Estudio”, señaló.

Con información de Proceso