Los otros terroristas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono el uso de la fuerza militar para atacar tanto a los cárteles de la droga en México como en Venezuela.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que militares estadounidenses vayan a ingresar al país a realizar operaciones y también descartó que sea parte de un acuerdo.
