Los otros terroristas

CARTONES / lunes, agosto 11, 2025 - 11:00
    Los otros terroristas
COMPARTIR

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono el uso de la fuerza militar para atacar tanto a los cárteles de la droga en México como en Venezuela.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que militares estadounidenses vayan a ingresar al país a realizar operaciones y también descartó que sea parte de un acuerdo.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

TE PUEDE INTERESAR: Así fue la larga amistad entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

TEMAS

política
Relaciones Exteriores
Terroristas
Estados Unidos
México
Claudia Sheinbaum
Donald Trump
Jeffrey Epstein
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ciencia desde el aula: soluciones biotecnológicas para enfrentar la crisis ambiental

Ciencia desde el aula: soluciones biotecnológicas para enfrentar la crisis ambiental
Salvador Salas y su hermano recorren banquetas inclinadas que dificultan el paso de la silla de ruedas.

Las banquetas en Saltillo son excluyentes: cómo el diseño urbano aleja a los más vulnerables
true

Sheinbaum, ¿contra los de casa?
true

Adán Augusto: Preocúpese, senador doble A
true

POLITICÓN: Desabasto de medicamentos, el gran fracaso que la 4T niega, pero no puede ocultar

Señala especialista que el inmueble actual se tendría que demoler para construir la infraestructura necesaria.

Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros
El ingrediente estrella de hoy: Melón de Coahuila.

Melón Cantaloupe, orgullo lagunero y estrella de la parrilla
Vecinos de Parajes de los Pinos denunciaron la constante llegada de camiones con escombro y residuos al terreno frente a su fraccionamiento.

Vecinos de Ramos Arizpe reportan terreno con basura, aceite y escombro (video)