Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que militares de Estados Unidos no invadirán territorio mexicano para enfrentar a cárteles de la droga. La mandataria hizo esta declaración después de que el diario The New York Times informara que Donald Trump habría firmado una orden ejecutiva para autorizar al Pentágono atacar a grupos del crimen organizado.

“No, no, Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, afirmó la mandataria.

La mandataria mexicana mencionó que se había informado que habría una orden en ese sentido, pero que no involucra al territorio mexicano, por lo que estas operaciones solo serían al interior de Estados Unidos.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio”, mencionó.

“Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que tiene más regulación tiene para agentes extranjeros sean de Estados Unidos o de otro país”, añadió.