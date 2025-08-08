Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

    Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles
    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que mantendrán colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad | Foto: Cuartoscuro

Aclara que estadounidenses no operarán en México para combatir al crimen organizado

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que militares de Estados Unidos no invadirán territorio mexicano para enfrentar a cárteles de la droga. La mandataria hizo esta declaración después de que el diario The New York Times informara que Donald Trump habría firmado una orden ejecutiva para autorizar al Pentágono atacar a grupos del crimen organizado.

“No, no, Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, afirmó la mandataria.

La mandataria mexicana mencionó que se había informado que habría una orden en ese sentido, pero que no involucra al territorio mexicano, por lo que estas operaciones solo serían al interior de Estados Unidos.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio”, mencionó.

“Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que tiene más regulación tiene para agentes extranjeros sean de Estados Unidos o de otro país”, añadió.

Tras la insistencia de la prensa la mandataria reiteró que existe cooperación y colaboración, por lo que esto no representa algún riesgo de invasión.

La titular del Ejecutivo explicó que cuando se ha planteado por parte del gobierno de Donald Trump la incursión de militares en territorio mexicano se ha rechazado.

“Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, puntualizó.

MIGRACIÓN

Respecto a la nueva caravana migrante que está avanzando del sur del país a la capital mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que les darán distintas opciones que van desde la repatriación a su país hasta la posibilidad de empleo.

“Se les da, pues, distintas opciones, desde la repatriación de sus países hasta la posibilidad de tener empleo en nuestro país”, afirmó la mandataria federal.

La mandataria federal detalló que la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM), está trabajando en el acompañamiento para esta nueva caravana.

La caravana migrante “Éxodo de justicia” salió desde Chiapas con destino a la Ciudad de México en la búsqueda de papeles y mejores empleos.

