De Venezuela a Curazao, EU y Noruega, así fue la odisea de María Corina Machado

BOGOTÁ- El viaje a Oslo de la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue una odisea que comenzó con la salida de su país por vía marítima hacia Curazao, según hipótesis de analistas, y se completó con un largo viaje en avión de casi 9,000 kilómetros a la capital noruega, con escala en Estados Unidos. Durante las últimas semanas se tejieron distintas hipótesis sobre si Machado llegaría a Oslo para recibir el galardón, pues la líder opositora no aparecía en público desde enero y burlar la vigilancia del Gobierno de Nicolás Maduro no sería fácil. Sin embargo, Machado, de 58 años, llegó el jueves de madrugada a la capital noruega a bordo de un avión privado que, según las páginas de rastreo de vuelos FlightRadar24 y FlightAware, partió el miércoles por la mañana desde Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe, situada a solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela. El diario The Wall Street Journal (WSJ) precisó este jueves que su travesía comenzó el lunes acompañada de dos personas. Primero tenía que salir del suburbio en Caracas en el que estuvo escondida en el último año hasta un pueblo pesquero costero venezolano, donde la estaba esperando una embarcación.

El rotativo apuntó que ese primer viaje duró 10 horas, en las que Machado y sus acompañantes evitaron ser retenidos en diez puestos de control militares. La líder opositora llevaba disfraz y peluca. En cuanto llegaron a ese pueblo pesquero el grupo descansó unas horas antes de embarcarse por el Caribe hasta Curazao, en un trayecto en el que según el WSJ se encontraron fuertes vientos y un mar picado. El diario añadió que antes de partir se pusieron en contacto con el Ejército estadounidense para advertirles de la identidad de los ocupantes de la embarcación y evitar que esta fuera atacada por las fuerzas de EE.UU.. La ofensiva de Washington contra supuestas narcolanchas ha matado ya a más de 80 personas. La propia Machado confirmó este jueves en una conferencia de prensa en Oslo que Estados Unidos la había ayudado a llegar a la capital noruega.