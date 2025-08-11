Pablo Gómez y su lengua larga

Pablo Gómez, quien fue uno de los primeros 100 diputados plurinominales en México, actualmente encabeza la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, que busca, entre otras cosas, la eliminación de cargos por la vía plurinominal.

Gómez, quien asegura que no hay regresión, declaró que los líderes partidistas han usado las “pluris” funcional como un monopolio.

“Quien se representa no son las corrientes opositoras, sino sus líderes. Tienen el monopolio de los 200 asientos en la Cámara de Diputados y de 30 asientos en la Cámara de Senadores”, dijo en el programa “La Moreniza”.

