Presidenta oportunista

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido blanco de críticas tras recibir en Palacio Nacional al “Pato Merlín”, la mascota viral del Mundial 2026 en México. El reclamo se centra en que mientras colectivos de madres buscadoras y familias de personas desaparecidas han solicitado audiencia, éstos no han sido recibidos personalmente por la mandataria.

Debido a ello, la invitación al “Pato Merlín” como a su familia ha sido criticada por la oposición y la sociedad civil como una estrategia mediática para mitigar la caída de la popularidad de su gobierno.