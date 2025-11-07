Rechazos a Trump

A diferencia de las presidenciales de 2024, las elecciones del pasado martes, donde se eligieron alcaldes y gobernadores, el Partido Republicano sufrió derrotas en Virginia, Nueva Jersey, California y Nueva York.

En el caso de Virginia y Nueva Jersey, donde anteriormente el voto hispano respaldó al partido de Donald Trump, esta vez favoreció a los demócratas.

TE PUEDE INTERESAR: Victoria demócrata en Virginia y Nueva Jersey da el primer golpe electoral al presidente estadounidense

TE PUEDE INTERESAR: Las elecciones en EU muestran que la ventaja de Trump sobre la economía se desvanece