    Rechazos a Trump
A diferencia de las presidenciales de 2024, las elecciones del pasado martes, donde se eligieron alcaldes y gobernadores, el Partido Republicano sufrió derrotas en Virginia, Nueva Jersey, California y Nueva York.

En el caso de Virginia y Nueva Jersey, donde anteriormente el voto hispano respaldó al partido de Donald Trump, esta vez favoreció a los demócratas.

