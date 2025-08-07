SCJN: Investidura

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió este martes con Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y Gerardo Fernández Noroña, titular de la Mesa Directiva del Senado.

Aguilar Ortiz informó que habrá tres ceremonias para instalar el nuevo Poder Judicial, incluida una para la entrega del “Bastón de Mando” por parte de los pueblos indígenas y afromexicanos.

