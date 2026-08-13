Sheinbaum rechaza iniciativa del PAN para dar derecho de réplica en la mañanera; ‘que abran su propio canal’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum rechaza iniciativa del PAN para dar derecho de réplica en la mañanera; ‘que abran su propio canal’
    ”Un partido político también puede (abrir su canal), está en todo su derecho, pero cada quien su espacio”, expuso la presidenta. Cuartoscuro

La mandataria argumentó que tienen acceso a diferentes medios para responder a los señalamientos del Gobierno

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la iniciativa del PAN para obligar al Gobierno federal a conceder derecho de réplica dentro de la mañanera, con un espacio de difusión equivalente al de las conferencias presidenciales.

La mandataria argumentó que los partidos políticos, legisladores y funcionarios tienen acceso a medios de comunicación, redes sociales y sus fracciones parlamentarias para responder a los señalamientos del Gobierno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/elecciones-2027-sheinbaum-deja-a-partidos-decidir-sobre-la-licencia-de-legisladores-que-buscan-candidaturas-EJ22819058

“Esto es un espacio del pueblo, es la mañanera del pueblo, un espacio donde el Gobierno de México tiene una responsabilidad: es el de informar a la gente. Si la gente nos ve, pues es que le gusta la mañanera; si no le gustara, pues no nos vería en vivo”, sostuvo.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA DEL PAN SOBRE DERECHO DE RÉPLICA?

El PAN anunció una propuesta para reformar el artículo 6 constitucional y la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, a fin de que las autoridades respondan, en un plazo máximo de tres días hábiles, las solicitudes por información oficial considerada falsa o inexacta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estados-unidos-reanuda-la-supervision-y-exportacion-de-aguacate-en-michoacan-tras-recibir-amenazas-IJ22817285

La iniciativa también plantea que el derecho de réplica pueda ejercerse en la conferencia presidencial y prevé una Ley de Comunicación Social para limitar los mensajes gubernamentales durante procesos electorales a asuntos de protección civil, salud y educación.

“El ejercicio de la mañana es un ejercicio de información y de debate público, de debate, de ideas y de acciones y de información permanente, de lo que hace el Gobierno”, afirmó Sheinbaum.

LOS PARTIDOS PUEDEN CONSTRUIR SUS PROPIOS CANALES INFORMATIVOS: CSP

Al ser cuestionada sobre la exigencia del PAN de contar con un espacio de alcance similar al de la mañanera, la presidenta sostuvo que los partidos pueden construir sus propios canales informativos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-a-dos-integrantes-de-banda-de-secuestradores-tras-cateos-en-china-nuevo-leon-BJ22816160

“Un partido político también puede, está en todo su derecho, pero cada quien su espacio. Aquí es el espacio de la mañanera del pueblo y así el PAN, el PRI, mismo Morena, quieren tener su espacio, pues tienen su espacio, deben hacer su espacio informativo”, respondió.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Partidos políticos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PAN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Ideas neoliberales

Ideas neoliberales
NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo

NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo
Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los equipos especializados de la Defensa Nacional.

Asegura Sheinbaum que Colombia no aprobó la brigada mexicana de rescatistas de la Sedena
La aplicación de los recursos se realizó mediante programas públicos y acciones ciudadanas, informó Juan Carlos Villarreal.

Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El próximo 27 de agosto un eclipse parcial de Luna será visible en 32 estados de México entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 28.

¡El último del año! Eclipse parcial de Luna se verá en todo México el 27 de agosto
La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo cambios inesperados gracias a dos beneficios que modificaron la placa.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la tercera semana?
Cinco clubes de la Liga de Expansión acudieron nuevamente al TAS para impugnar la decisión de la FMF sobre el ascenso y descenso.

¡No se rinden!... Equipos de la Liga de Expansión acuden al TAS en busca del ascenso y descenso