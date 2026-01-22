Torreón: Actos vergonzosos

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, hizo un llamado para no politizar el caso de Chris Hernán.

De acuerdo con familiares del joven, éste fue detenido e ingresado al Centro de Justicia Municipal. Sin embargo, cuando quisieron gestionar su liberación, les dijeron que ya no se encontraba allí porque había sido ingresado a la Cruz Roja. Posteriormente, debido al grave estado de salud, Chris fue trasladado al Hospital General, donde perdió la vida.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

