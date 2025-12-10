Dice Adán Augusto que negoció precio más barato de libros de AMLO para regalar a senadores

/ 10 diciembre 2025
    Dice Adán Augusto que negoció precio más barato de libros de AMLO para regalar a senadores
    López Hernández regaló ejemplares del libro “Grandeza”, escrito por AMLO, a 67 senadores morenistas. FOTO: CUARTOSCURO

Con un precio de 448 pesos al público, el líder de la Jucopo en el Senado aseguró que los compró a poco más de 100 pesos por ejemplar

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que cada ejemplar que adquirió del libro “Grandeza”, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para regalarlos a senadores, le costó poco más de 100 pesos tras negociar un descuento con la Editorial Planeta.

López Hernández dijo en entrevista que el precio al público de cada tomo es de 448 pesos, por lo que el precio al que él los adquirió sería cerca de tres veces menor.

TE PUEDE INTERESAR: Libro de AMLO, ‘Grandeza’, llegó al Senado; sería regalo de Adán Augusto a legisladores de Morena

“Negocié yo un precio especial con la editorial, porque una cosa es el precio de producción y otra cosa es el precio, digamos, al librero y me salieron como a ciento y tantos pesos cada uno”, sostuvo.

El coordinador de la bancada morenista en el Senado aclaró que todavía no cubre el monto del regalo que dio a sus compañeros legisladores.

Esta semana se dio a conocer que cada senador morenista recibió -cortesía de López Hernández- 13 cajas con 20 tomos cada una de “Grandeza”, el último libro escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador confirmó que los libros fueron entregados en las oficinas de 67 legisladores morenistas y, tras señalar que fueron adquiridos con recurso propio, aseguró tener los ingresos necesarios para hacer regalos de esa magnitud.

“Bueno, pues hacemos el esfuerzo, si no lo hubiera. Pero sí, sí, yo tengo la previsión de que con mis ahorros de este año, pues... algunos regalan vinos, regalan corbatas, regalan quesos, regalan...Yo prefiero regalarles libros. No es la primera vez, incluso, que regalamos libros”, afirmó.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

