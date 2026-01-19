Una pista en Tolucaracas

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el avión militar de EU que aterrizó este sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, tenía permiso para hacerlo desde octubre del año pasado.
Señaló que al avión militar Hércules C-130 subieron funcionarios mexicanos para participar en una capacitación y descartó que hayan venido tropas estadounidenses.
“No venían tropas de Estados Unidos, no tenía que haberse consultado y fue una autorización que se dio desde octubre porque fue solo un asunto de capacitación”, indicó la mandataria mexicana.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Estaba autorizado’... Sheinbaum explica el aterrizaje del avión estadounidense en Edomex
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA