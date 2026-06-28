Fantasma de Rocha Moya ronda último día de registro de aspirantes en Morena

El partido político Morena concluyó el registro de sus aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación entre la sombra de las investigaciones al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y algunas solicitudes para que exista piso parejo en las encuestas. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, informó que, con corte a las 17:00 horas de este sábado, se tenían contabilizados 277 registros totales para presidir los comités estatales; 123 fueron presenciales y 154 se hicieron en línea.

Destacó que la entidad donde más registros se inscribieron fue Guerrero y donde menos fue Colima, y esperan que en julio puedan presentar a los seis aspirantes que por estado se someterán a las encuestas abiertas a la ciudadanía. La convocatoria de Morena para elegir candidatos a las 17 gubernaturas que se disputarán en el proceso electoral 2026-2027, establece que el partido tiene hasta el 31 de diciembre de este año para elegir a sus coordinadores estatales, quienes eventualmente se convertirán en los precandidatos y luego candidatos del partido rumbo a la elección.

“CASO ROCHA MOYA NO AFECTA A MORENA EN SINALOA” En el quinto y último día de registro de aspirantes para presidir las Coordinaciones Estatales de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena se hizo presente el fantasma del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pregunta obligada a todos los aspirantes que inscribieron su registro para la entidad. La senadora Imelda Castro afirmó que Morena no es solamente una persona y no se representa solamente a través del gobierno estatal en Sinaloa; dijo que en las encuestas van muy por encima de la oposición. “Morena es mucho más que una fuerza política, es mucho más que un partido y un gobierno, es un movimiento de transformación nacional y la ciudadanía de Sinaloa es una ciudadanía plena, políticamente informada que valora todas las variables para tomar decisiones en el sentido del voto”, dijo.

Jesús Fernando García Hernández, diputado federal con licencia y exalcalde de Navolato, aseguró que la situación del gobernador es exclusivamente tema de él y lo tiene que resolver ante la justicia. Por su parte, María Teresa Guerra Ochoa, quien fue secretaria de las Mujeres con el gobernador señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, dijo que no puede renegar de su historia ni de la oportunidad que le dio Rocha Moya de participar en el gobierno. “Yo fui secretaria de las Mujeres con él, hice equipo con él, llego como coordinadora del grupo parlamentario, pero también ustedes pueden checar el rendimiento, la productividad que tuvo el Congreso en estos meses que estuve al frente, a pesar de la dificultad. Soy una mujer de resultados”, señaló.

VERDE REITERA ALIANZA EN ZACATECAS Arturo Escobar, coordinador de Alianzas del Partido Verde, aseguró que tanto en Zacatecas como en Tlaxcala su partido buscará priorizar ir en alianza con Morena y el PT, así como respetar si los resultados no les favorecen en las encuestas que realice el partido guinda. Este sábado, el Partido Verde presentó cuatro aspirantes a presidir las coordinaciones estatales. Uno de ellos fue Carlos Puente, coordinador de los diputados federales del PVEM, quien aspira a la coordinación por Zacatecas. Sobre su aspiración y la intención de la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, de competir por la coordinación en alianza con los tres partidos, Puente Salas aseguró que “Zacatecas no está para caprichos personales, Zacatecas necesita de un proyecto que verdaderamente logre consolidar la unidad del movimiento”. La senadora Bañuelos también dijo que “es tiempo de unidad” al ser cuestionada sobre el fin del régimen de “los Monreal” y celebró que desde Morena se haya priorizado el diálogo con Saúl Monreal para permitir el avance de otros aspirantes.

¿QUIÉNES SON? Tlaxcala Ana Lilia Rivera Considerada la figura de mayor peso político institucional dentro de la contienda interna de Morena y ajena al grupo de expriistas y personas allegadas a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, que dominan al partido en la entidad. Es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; fue criticada por haber obtenido el título en 2023. Su trayectoria política inició en el PRD, partido por el que fue diputada local y posteriormente se integró a Morena. Su carrera la coloca como una política con experiencia legislativa local y federal. En la política local, se le identifica como una figura de oposición a la gobernadora Lorena Cuéllar, a pesar de que ambas ocupan cargos públicos con la bandera de Morena.

Alfonso Sánchez García, alcalde con licencia de la capital de Tlaxcala Es uno de los perfiles con mayor exposición mediática y territorial dentro del estado. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones recientemente le impuso un apercibimiento por una aparente campaña electoral adelantada y le ordenó borrar bardas y espectaculares que promovían abierta y expresamente su nombre. Además, solicitó a la dirigencia estatal de Morena, que ocupa su esposa Marcela González, pronunciarse ante posibles actos anticipados de campaña electoral. Es propietario de una inmobiliaria, hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien en su momento intentó heredar el cargo a su esposa Maricarmen García.

Carlos Augusto Pérez Hernández, exlíder estatal de Morena Tiene su origen en el PRI, partido por el que ocupó la presidencia municipal de Tepetitla. También fue diputado local por el Revolucionario Institucional. En 2018 renunció al partido tricolor tras 16 años de militancia, y ese mismo año se sumó a Morena; posteriormente se convirtió en un operador político de la hoy gobernadora Lorena Cuéllar, quien también tiene su origen en el PRI. Pérez Hernández fue dirigente estatal de Morena en 2022; posteriormente ocupó diversos cargos en el gabinete ampliado de la mandataria local. Recientemente anunció su interés en participar en el proceso interno de Morena para la elección del candidato a la gubernatura de Tlaxcala, como un alfil de la actual gobernadora.

Raymundo Vázquez Conchas, diputado federal con licencia Es uno de los aspirantes con un perfil de corte legislativo y de trayectoria reciente. Es diputado federal por Morena, criticado por presuntamente haber llegado a ese cargo por su cercanía, entonces, con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de quien era su cuñado. Su formación se ha desarrollado en el ámbito público y político local, vinculado a estructuras territoriales de Morena y a redes de movilización electoral en el centro del estado. En la estructura de Morena se le reconoce como un actor sin grandes resistencias públicas dentro de la militancia, lo que lo convierte en un perfil de bajo conflicto, aunque muchos consideran que su trayectoria la debe a que fue cuñado de la mandataria local.

Querétaro Beatriz Robles Gutiérrez, senadora con licencia. Incursionó en la política en 2018 cuando ganó una diputación federal en el Distrito 3, en el municipio de Querétaro. Intentó reelegirse tres años después, pero fue derrotada por el exgobernador de Querétaro, el panista Ignacio Loyola Vera. Entre 2021 y 2024 ocupó la representación de la Secretaría de Educación Pública en su estado. Se le vincula políticamente con el secretario de la SEP y expresidente de Morena, Mario Delgado. En 2024, Morena la designó candidata de la primera fórmula al Senado. En la elección perdió con el PAN y quedó en segundo lugar, lo que le permitió obtener su escaño como primera minoría. En el Senado preside la Comisión de Energía.

Astrid Ortega Vázquez, presidenta municipal con licencia de Cadereyta Se le identifica como parte de los grupos más radicales de Morena en la entidad que encabeza el también aspirante a la gubernatura, Gilberto Herrera Ruiz. Desde que llegó al cargo en septiembre de 2024 ha tenido enfrentamientos públicos con el gobernador panista Mauricio Kuri. Por su falta de disposición al diálogo con los trabajadores sindicalizados de su gobierno, le explotó a principios de 2025 una huelga que duró 49 días, hecho que dejó sin servicios públicos a la población. Antes de asumir su cargo público como presidenta municipal se desempeñó profesionalmente como maestra de preescolar dentro del municipio de Cadereyta.

Ricardo Astudillo Suárez, diputado con licencia del PVEM Es propuesto por el Partido Verde Ecologista de México. Es presidente estatal del PVEM desde 2008 a la fecha. También es diputado federal por el Distrito 2, circunscripción que se encuentra en el municipio de San Juan del Río. Pese a pertenecer a la llamada 4T se le considera un hombre cercano al gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, quien por esta amistad nombró a su hermano Carlos Astudillo Suárez, director general del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ). Políticamente, al interior del PVEM, se le identifica como parte del grupo de Arturo Escobar, coordinador nacional de alianzas de este instituto político.

Santiago Nieto Castillo, exdirector del IMPI En 2024 fue candidato a senador para Querétaro en la segunda fórmula por la alianza Morena, PT y PVEM, pero perdió frente a los candidatos del PAN. A Castillo Nieto se le identifica con el grupo político de Marcelo Ebrard. Ha sido titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2018 a 2021, pero dejó el cargo cuando trascendió que su boda se realizó, presuntamente, con lujos en Guatemala. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de 2015 a 2017, pero fue cesado del cargo por haber violado el código de conducta institucional al revelar detalles de la investigación del caso Odebrecht.

Publicidad