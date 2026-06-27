Acusan PAN y PRI protección a morenistas investigados

CDMX.- Diputados federales advirtieron que la protección de la presidenta Claudia Sheinbaum a políticos de Morena investigados en Estados Unidos ha originado que otros funcionarios prefieran colaborar con el gobierno de ese país, a fin de obtener algún beneficio más adelante. De acuerdo a una publicación del New York Times, Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, por actos de corrupción, y que al menos 12 funcionarios mexicanos son informantes para la Administración de Donald Trump.

El vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Döring, manifestó que es “vergonzoso” que haya diversos funcionarios que prefieran acudir a la justicia norteamericana, mientras la Presidenta Sheinbaum se niega a colaborar. “A nadie sorprende la revelación del New York Times de que sí existe la lista del Secretario Marco Rubio, de que sí son muchos, como dijo Claudia Sheinbaum, los que seguirán al Gobernador Rubén Rocha Moya y tendrán que ser presentados ante las cortes de Estados Unidos. “Hasta los narcos del Bienestar están dispuestos, como El Chapo y como El Mayo, a decir la verdad a cambio de menos años de sentencia, que Claudia Sheinbaum a erradicar la narcopolítica de su partido”, reclamó. SHEINBAUM MANTIENE POSTURA Döring destacó que mientras se sigue confirmando que existen más investigaciones, la presidenta se niega a modificar su postura. “La única que no ha tomado en serio la gravedad de este maxiproceso que llevarán en contra de los narcos del Bienestar en las cortes de Estados Unidos es Claudia Sheinbaum”, reclamó. Dijo que por ello, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, contrató a un abogado penalista, a fin de resolver investigaciones en su contra, que habrían llevado a la cancelación de su visa.

“Por eso es que hay tantos narcos del Bienestar buscando un acuerdo directo con la justicia de Estados Unidos, aportando información y pruebas. “Qué vergüenza, que hasta los narcos tengan más ganas de comparecer ante la justicia que Claudia Sheinbaum de extraditarlos y ayudar a que enfrenten la responsabilidad de sus actos”, manifestó el legislador del PAN. En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que ante la falta de colaboración institucional entre Estados Unidos y México con el tema de los gobernadores investigados, otros están aprovechando el vacío para buscar su protección. “La colaboración mexicana tiene que ser mucho más activa, porque lo que estamos viendo es que empieza a haber vasos comunicantes entre funcionarios, al parecer menores o que no se quedan menores, que están colaborando fuera de las instituciones, que ellos sí son los traidores a las instituciones, porque la colaboración debería de ser institucional.

“Se deben tomar ya las medidas contundentes para evitar esto, pero eso pasa por públicamente desterrar esa política pública de abrazos y no balazos. Mientras la presidenta no se deslinde de Andrés Manuel López Obrador, vamos a seguir sufriendo estos ataques (investigaciones de EU)”, consideró. ESTRATEGIA ‘ABRAZOS NO BALAZOS’ Moreira subrayó que las indagatorias tienen como claro antecedente la omisión y permisividad del gobierno de López Obrador, que implementó la conocida estrategia de “abrazos y no balazos”. “Varios de estos personajes que son investigados son del círculo cercano de López Obrador y llegaron a sus gobiernos apoyados por él. Ahora, es importante que México haga dos cosas: primero combatir directamente al crimen, desterrar totalmente esa postura de abrazos y no balazos; y segundo, hacer las indagatorias correspondientes con estos personajes que son mencionados”, opinó.

El coordinador priista subrayó que ante esa permisividad y esa omisión que privó en el sexenio pasado, ahora varios funcionarios del gobierno morenista se sienten en la posibilidad de también salir investigados, por lo que se han acercado a la autoridad norteamericana a cooperar. Como consecuencia, indicó, se deben esperar más denuncias y expedientes muy robustos con las declaraciones de estos personajes. SEÑALAN OMISIONES DE LÓPEZ OBRADOR Si bien tales personajes podrían decir cosas ciertas y falsas, con tal de obtener algún beneficio, consideró que el gobierno mexicano debería de adelantarse y hacer las indagatorias necesarias. “Yo soy de la idea de que los problemas de los mexicanos los tenemos que resolver los mexicanos, pero lo que estamos viendo, en el caso del gobierno federal, pues es la protección a personajes, que es evidente que estuvieron coludidos con el crimen organizado.

“De parte de la presidenta tiene que haber una actitud contundente y una actitud dentro de la ley, una actitud de colaboración con otros países, porque las omisiones de López Obrador le han costado a los americanos 500 mil personas muertas por fentanilo, y en México han costado más de 300 mil personas, entre gente que no encontramos y los homicidios de los días de López Obrador”, expuso Moreira. Comentó que se han ignorado las pruebas, como las que se presentaron desde la elección en Sinaloa en 2021, cuando candidatos del PRI y otros partidos denunciaron cómo actuó la delincuencia organizada el día de la elección en Sinaloa.

Publicidad