¡Viva México!

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Cuando sus hijos ya están utilizando un móvil los padres deben orientarlos y educarlos en el buen uso del dispositivo.

El primer celular de mi hijo: ¿cual es la edad más idónea para darle uno?
Equipo PET-CT digital del Centro Hospitalario La Concepción. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Centro Hospitalario La Concepción incorpora PET-CT digital para estudios de alta especialidad

Los precios del diésel en Estados Unidos ahora son más de un 60% más altos que antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán a finales de febrero.

Diésel en EU supera los 6 dólares por galón y eleva la presión al transporte
Personas asisten a la apertura del banco digital latinoamericano Nu este jueves, en Miami (Estados Unidos).

CEO de NU dice que el banco busca captar en EU inmigrantes con poco historial crediticio
El coahuilense Sebastián García enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga en cuartos de final de arco compuesto, ante el respaldo de su afición.

Saltillo va por el oro: horarios y mexicanos en las Finales de tiro con arco
El primer plegable de la compañía redefine la multitarea móvil gracias a su compatibilidad con el lápiz óptico y potencia extrema.

¡Llegó el iPhone Duo!... el smartphone plegable de Apple con doble pantalla flexible
Imagen del Planeta Marte. Un equipo de científicos chinos consiguió desarrollar un material de construcción elaborado a partir de rocas marcianas y gelatina y levadura terrestres tan resistente como el hormigón.

Crean un material a partir de la levadura y la gelatina con el que se podrían imprimir casas 3D en Marte
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La Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Micro Suite Op. 1 de David Reyes