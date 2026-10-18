Causa muertes y otras tragedias, desabasto de medicinas en el IMSS

¿Les platico? ¡Arre! Son dos situaciones: 1.- La retórica gubernamental, la cual sostiene que se trata de un problema laboral, donde médicos, administrtivos y personal de enfermería buscan mejores condiciones de trabajo. Esto es justo, porque en los últimos 26 años, el poder adquisitivo de los trabajadores de la salud se ha venido abajo en más del 50%. Este solo hecho demuestra que ya se ha llegado a un límite, pues el personal del IMSS gana salarios miserables. 2.- Este personal (511,000) ya se dio cuenta de que necesitan alzar la voz y tomar la calle para denunciar el gravísimo desabasto de insumos de todo tipo que perjudica no solo a los derechohabientes, sino también a ellos porque ya no tienen la capacidad, no solo se diga médica, sino humana para poder atender a millones de pacientes. Ante esta situación, ¿cómo puede evaluarse la respuesta del gobierno federal, que insiste por boca de la misma presidente, que no hay ninguna crisis?

Los jilgueros oficiales quieren etiquetar esto como un problema gremial, salarial y sindical y con esto, en vez de darle la cara al toro y tomarlo por los cuernos, se están haciendo a un lado respecto a un asunto que les está detonando a todo en la cara. Desde hace ocho años el IMSS padece el más grave problema de desabasto en su historia,que data del 19 de enero de 1943, cuando fue creado por dereto del presidente Manuel Ávila Camacho. A la llegada de López Obrador a la presidencia de México, fue desmantelado el sistema de abastecimiento que ya existía, un sistema malo -hay que decirlo- pero desde 2019no tenemos ni siquiera ese sistema malo. La curva de aprendizaje del gobierno morenista -por decirlo elegantemente- ha sido demasiado lenta respecto al abastecimiento de insumos que requieren todas las clínicas. Dicho en otras palabras, esto ha sido un desastre desde hace ocho años.

Cada una de las compras consolidadas que el IMSS realiza desde la llegada de AMLO, ha fallado estrepitosamente. Es mentira vil lo que dicen los voceros del IMSS de que se están cubriendo el 80% de los insumos, la realidad es difícil de ocultar y testimonio de ello son los millones de pacientes que no reciben los medicamentos para curar sus males. El IMSS se niega a divulgar el porcentaje de los pacientes que reciben tratamientos completos. No lo dicen porque simplemente no lo tienen.

Desde hace ocho años no se sabe cuántos clientes con cáncer están logrando todos los ciclos de sus tratamientos. El IMSS carece de métricas oficiales cruzadas y por ello no publica informes que relacionen el nivel de cumplimientos de tratamientos (ciclos completos o retrasos) con la tasa de mortalidad de los pacientes. En las actas de defunción, las causas que se reportan bajo el diagnóstico de los médicos mencionan paros cardiorrespiratorios o fallas multiorgánicas derivadas de neoplasia/cáncer) y no por casuas administrativas como el desabasto de insumos.

Organizaciones civiles y colectivos de familiares de pacientes con cáncer han denunciado públicamente que el desabasto prolongado provoca miles de recaídas y decesos prevenibles en los últimos años. Sin embargo, estas estimaciones provienen de reportes de casos comunitarios y no de un censo clínico nacional estandarizado. Lo que sí reporta el sistema de salud e iniciativas como el colectivo Cero Desabasto son indicadores indirectos, tales como el número de recetas no surtidas (que ascienden a millones anualmente en el sector público) y las quejas formales interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o mediante amparos judiciales presentados por los propios pacientes para exigir sus medicamentos. Ejemplos: Los pacientes con enfermedades crónicas como cardiacas o diabetes no tienen certeza de que vayan a recibir los medicamentos para atenderse, en las tristemente célebres “farmacias que le corresponden”. Los hacen dar tantas vueltas que el mismo Zoé Robledo (director general del IMSS) dijo: “Si tienes un problema así, métete a este sitio y denúncialo por favor... para ver si en 36 horas te respondemos algo”.

En la campaña publicitaria, Zoé no está diciendo que van a resolver el problema del desabasto. Por otro lado, médicos especialistas en urología, cardiología, hematólogos, neurólogos, que necesitan dar tartamiento complejos y carísimos que solamente existen en la medicina de alta especialidad, no los pueden prescribir porque no están seguros de que el IMSS pueda surtirlos. Tampoco están seguros de que de 50 pacientes graves que tienen, solamente les vayan a dar tratamiento a 30 y los otros 20 van a ser dejados al garete con riesgo de que pierdan la vida. Entonces, al no tener seguridad de que los pacientes puedan surtir sus medicamentos, los médicos no emiten receta alguna y de esa manera nos quieren hacer creer que no hay desabasto. ¿Por qué fallan las compras consolidadas de medicamentos? Ahora, casi por decreto presidencial, ya no hay disponibles 40 ó 50 medicamentos contra la hipertensión -por ejemplo- sino simplemente 5 ó 6. Esto es una barbaridad porque cada paciente es distinto al otro y sus necesidades de mediamento también varían de una persona a otra.

A partir del sexenio de Sheinbaum, quisieron resolver el problema de desabasto que estalló en el mandato de AMLO, pero están fallando feo porque lo quieren hacer desde un punto de vista inter-tecnológico. ¿Qué diablos es eso? Eduardo Clark García Dobarganes, se desempeña como Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Secretaría de Salud federal. Su rol tiene una relación e impacto directo con el IMSS por las siguientes razones: Coordinación del sistema de compras y abasto: Por instrucción del titular de la Secretaría de Salud (David Kershenobich) y de la Presidencia de la República, a Eduardo Clark se le asignó la tarea de diseñar e implementar el nuevo modelo tecnológico, logístico y digital para la compra consolidada y distribución de medicamentos e insumos para todo el sector público, lo que incluye al IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE.

El problema es que este cuate es inexperto -por decirlo suave- no entiende el sistema de salud. Clark ha tratado de venderle a la presidente Sheinbaum, un sistema de trabajo basado en métodos digitales y trazabilidad como si eso fuera el problema. Quieren predecir él y todo su equipo, cuáles son los montos y cantidades de las famosas compras consolidadas. El meollo del asunto es que los pacientes que se encuentran fuera de un hospital no deberían depender de las “clínicas que les corresponden” ni el gobierno debería comprar, poseer, almacenar, inventariar medicamentos y después querer distribuirlos. Esa no es su misión ni su función. ¿Saben por qué? Porque el gobierno es inexperto en esas tareas, que los laboratorios médicos se saben al dedillo. Si los pacientes salieran del hospital o de la clínica con una receta y fueran a la farmacia de la esquina, podrían surtir a tiempo sus medicamentos y dicha farmacia le cobraría al gobierno en un precio predeterminado y pre establecido. Los pacientes internados en los hospitales serían atendidos de acuerdo a las necesidades que vayan teniendo, con dotaciones de medicamentos proveídos por farmacias o laboratorios o marcas comerciales, con el mismo esquema de contratos licitados en favor de quienes realmente le saben al negocio de la distribución. Toda esta parte el gobierno no lo ha querido hacer, por la necedad del gobierno de quererse adueñar procesos que NO CONOCEN, QUE NO DOMINAN PORQUE ESA NO ES SU FUNCIÓN. El gobierno de AMLO dejó de comprarles los medicamentos a los laboratorios, a las marcas a las cadenas de farmacias, porque desean ser ellos -.los burócratas- quienes los compran, los almacenan y los distribuyen. Finalmente: En anuncio que hizo Zoé Robledo de realizar una inspección piso por piso en clínicas y hospitales para “medirle el agua a los camotes” -léase, para conocer las dimensiones del desabasto de medicamentos y del deplorable estado laboral del personal del IMSS, ES UN SOBERANO DISPARATE. Zoé tiene 7años como director general del IMSS y es increíble que no se tenga un diagnóstico sobre el desabasto y las condiciones de trabajo del personal. Ese diagnóstico debió hacerse durante la presidencia de López Obrador. No se hizo. Entonces, va desde esta irreverente columna, una exhortación a todo el personal del IMSS para que en ese encuentro “piso por piso” que anunció Zoé, digan LA VERDAD, TODA LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA PURA VERDAD. (Para la elaboración de este artículo tomé como base las apreciaciones del Dr. Javier Tello, especialista en análisis de temas de salud y autor del libro “La tragedia del desabasto”, publicado por editorial Planeta, en el cual aborda las causas, decisiones gubernamentales e impacto social y clínico del desabasto de medicamentos e insumos médicos en el sistema de salud en México). Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestinable e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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