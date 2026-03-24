César Chávez: la caída de una leyenda

La historia nos enseña que los seres humanos necesitamos héroes, personas que parezcan enfrentar la vida con más dignidad que nosotros. Durante décadas, César Chávez ha sido uno de esos héroes. Fue líder de los trabajadores agrícolas mexicoamericanos; inspiraba respeto y esperanza. Su figura encarnaba la lucha por la justicia laboral de los campesinos. Su nombre quedó grabado en calles, escuelas y parques, y fue el primer hispano en ser reconocido con un día nacional en Estados Unidos, el 31 de marzo. Murió el 23 de abril de 1993, a los 66 años. Se dice que lo despidieron más de 55 mil personas. El 8 de agosto de 1994, Bill Clinton entregó a su familia la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto reconocimiento a un civil en este país. La semana pasada, The New York Times reveló que Chávez era acusado de abuso sexual. Los testimonios incluyen a varias mujeres, incluso niñas que tenían 12 años en el momento del abuso. Entre estos, el más impactante es el de Dolores Huerta, cofundadora de la United Farm Workers, su mano derecha, quien guardó silencio durante décadas por miedo a dañar el movimiento al que dedicó su vida. A pocos días del 31 de marzo, desaparecen las festividades del líder hispano; pronto caerá su nombre de los espacios públicos que con orgullo lo proyectaban.

Jorge G. Castañeda recuerda una reflexión de Jean-Paul Sartre: tras el informe de Nikita Khrushchev sobre los crímenes de Joseph Stalin en 1956, Sartre se preguntaba si era prudente revelar todo para no desmoralizar a la gente que creía ciegamente en la causa del socialismo. Hoy, algunos podrían preguntarse si era el momento adecuado para cuestionar a Chávez. Es un argumento que tiene sentido, pero siempre deja fuera algo fundamental: las víctimas. Desde el punto de vista legal, también hay algunas consideraciones incómodas en medio de la ola de solidaridad con las víctimas. Chávez murió en 1993; no puede haber juicio, no se van a presentar pruebas –testimoniales, claro–, porque a estas alturas ya no hay de otra. Estas, en consecuencia, no podrán pasar por el filtro de la defensa, que en un juicio las termina validando o desvirtuando. No es una sentencia judicial, pero tampoco un rumor. Son hechos documentados que no deben confundirse con condena legal. La duda siempre quedará.

Al final, reconocer estas verdades no nos obliga a borrar la historia de Chávez ni su aporte a los trabajadores. Podemos aceptar que hizo cosas importantes y, al mismo tiempo, que causó un daño enorme a quienes confiaron en él. Ambas cosas son ciertas, aunque incómodas. Esto nos sirve para recordar que los movimientos justos no dependen de una sola persona perfecta, sino de la fuerza de muchos, de sus ideales y de sus acciones. Los ídolos de barro siempre se quiebran. La pregunta es qué construimos después, qué aprendemos de esta lección que parece repetirse una y otra vez. Ojalá podamos crear algo más honesto, sin pedestales tan altos que nos impidan ver lo que ocurre a sus pies, y con espacio para reconocer a quienes han luchado sin buscar la fama. La historia no debe depender de héroes inmaculados, sino de la justicia que logran millones trabajando juntos. No obstante, y aunque parezca contradictorio, necesitamos de buenos ejemplos, porque son los que nos inspiran a crecer, a luchar. Es cuestión de verlos en su justa dimensión, en su humanidad. Tomar lo bueno. Facebook: Chuy Ramírez

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