China y otros temas

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    China y otros temas
    Esta es otra de mis pequeñas esquinas del mundo, el techo de México, la cumbre del Pico de Orizaba a 5,636 metros de altitud sobre el nivel del mar. Publicación del periódico El Norte. Grupo Detona

Plácido Garza DETONA El menor de mis hijos anda en el gigante asiático ejerciendo su actividad profesional. Hoy me ocupo de eso y otros temas personales, porque el ambiente político se enrarece cada vez más; aunque no resistí la tentación de hacer algunos apuntes al respecto en el Cajón Desastre

¿Les platico? ¡Arre!

Uno se siente bien al saber de sus hijos.

1- En mi caso, el menor, anda en China, de trabajo, aunque conociéndolo, sacará tiempo para escalar alguna montaña de las pequeñas, porque no va preparado para las más altas. Subió conmigo al techo de México, el Pico de Orizaba, para ser así los primeros padre e hijo que coronaron juntos los 5,636 metros sobre el nivel del mar por la ruta norte, el glaciar de Jamapa.

2- El pasado 27 de julio, en plena “tormenta” que se desataba aquí, mi tercera hija me hizo abuelo por segunda vez allá en Viena, donde se casó con un austriaco y ejerce su carrera como médica proctóloga.

3. El segundo de mis hijos sigue partiendo el queso y la mantequilla en la giga factory de Tesla en Austin, la que absorbió la operación de la frustrada planta de Elon Musk en Santa Catarina.

4. Y el mayor acaba de ser jurado en una de las cátedras más retadoras del Tecnológico de Monterrey.

Logros que los hijos le regalan a un padre que cuando niño, se sentaba a esperar a su papá en las puertas de la casa y ahí se quedaba dormido porque había veces que no llegaba. Hasta que un día, mi abuela la alcaldesa me enseñó que tenía que aprender a hacer mi vida si el otro quería hacer la suya lejos de mí y así, en un pestañear de ojos, comenzó a valerme madre lo que mi padre hacía con su existencia. Gran lección.

Cajón Desastre:

- El nuevo partido político, SOMOS MÉXICO, se despedaza a sí mismo para beneplácito de los otros que velan sus armas con miras a las elecciones de 2027.

- Sus miembros -al menos los de Nuevo León- están enfrascados en una estéril pugna con miras a la designación de su candidato en ese crucial para ellos, proceso electoral.

- Entre reclamos y mutuas descalificaciones se culpan los unos a los otros e incluso reparten chingadazos entre los externos que atestiguamos sus propios desfiguros.

- Si siguen así, le estarán haciendo un favor a la oposición, que ya huele sangre fresca y nueva.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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