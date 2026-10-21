China y otros temas

¿Les platico? ¡Arre!

Uno se siente bien al saber de sus hijos.

1- En mi caso, el menor, anda en China, de trabajo, aunque conociéndolo, sacará tiempo para escalar alguna montaña de las pequeñas, porque no va preparado para las más altas. Subió conmigo al techo de México, el Pico de Orizaba, para ser así los primeros padre e hijo que coronaron juntos los 5,636 metros sobre el nivel del mar por la ruta norte, el glaciar de Jamapa.

2- El pasado 27 de julio, en plena “tormenta” que se desataba aquí, mi tercera hija me hizo abuelo por segunda vez allá en Viena, donde se casó con un austriaco y ejerce su carrera como médica proctóloga.

3. El segundo de mis hijos sigue partiendo el queso y la mantequilla en la giga factory de Tesla en Austin, la que absorbió la operación de la frustrada planta de Elon Musk en Santa Catarina.

4. Y el mayor acaba de ser jurado en una de las cátedras más retadoras del Tecnológico de Monterrey.

Logros que los hijos le regalan a un padre que cuando niño, se sentaba a esperar a su papá en las puertas de la casa y ahí se quedaba dormido porque había veces que no llegaba. Hasta que un día, mi abuela la alcaldesa me enseñó que tenía que aprender a hacer mi vida si el otro quería hacer la suya lejos de mí y así, en un pestañear de ojos, comenzó a valerme madre lo que mi padre hacía con su existencia. Gran lección.

Cajón Desastre:

- El nuevo partido político, SOMOS MÉXICO, se despedaza a sí mismo para beneplácito de los otros que velan sus armas con miras a las elecciones de 2027.

- Sus miembros -al menos los de Nuevo León- están enfrascados en una estéril pugna con miras a la designación de su candidato en ese crucial para ellos, proceso electoral.

- Entre reclamos y mutuas descalificaciones se culpan los unos a los otros e incluso reparten chingadazos entre los externos que atestiguamos sus propios desfiguros.

- Si siguen así, le estarán haciendo un favor a la oposición, que ya huele sangre fresca y nueva.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.